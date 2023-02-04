Raflardaki başka dünyalar

'HERKES KİTAP OKUSUN DİYE'

D&R'IN binlerce kitabı kapsayan eşsiz kampanyası 28 Şubat'a kadar devam ediyor. Herkes kitap okusun ve kitapların kapısını araladığı eşsiz dünyaları doyasıya yaşasın diye düzenlenen kampanyada, tüm D&R mağazalarında "ikinci kitaba yüzde 60 indirim" fırsatı sunuluyor. Üstelik "çok satanlar", "yeni çıkanlar", "çok satan çizgi romanlar" ve "ithal kitaplar" kategorilerindeki kırmızı etiketli tüm kitaplar büyük kampanyaya dahil

GÖZLER KANATLAR ÇİÇEKLER KUYRUKLAR

YAZAR: Deniz Gezgin

DENİZ Gezgin, Ahraz ve YerKuşAğı'ndan sonra sınırsız bir hayal gücüyle biçimlendirdiği yeni romanı Gözler Kanatlar Çiçekler Kuyruklar'da, yerkürenin en kuytularına nüfuz edip yaşama ve yaşamın karşısında duran güçlere ses veriyor.

ŞİDDETİN TARİHİ

YAZAR: Edouard Louis

EDOUARD Louis'nin son romanı Şiddetin Tarihi, 2012 yılının Paris'inde, arkadaşlarıyla yediği Noel yemeğinin ardından yolda tanıştığı Reda ile hayatı kabusa dönen Edouard Louis'nin gecesini, Reda'nın bir anda tarifsiz bir şiddetin failine dönüşmesinin hikâyesini göçmenlik, ırkçılık, eril şiddet ve travma üzerinden anlamlandırıyor.

MENDİL ALTINDA & TEMİZ SEVGİLER

YAZAR: Memduh Şevket Esendal

MODERN Türk edebiyatının en büyük öykücülerinden olan Memduh Şevket Esendal'ın öykülerini bir araya getiren Temiz Sevgiler ve ilk olarak 1946 yılında yayımlanan öykü kitabı Mendil Altında okurlarıyla buluşuyor.

YAPAY ZEKâ SENDEN NEFRET ETMİYOR

YAZAR: Tom Chivers

YAPAY zekâ teknolojisi şimdiden öngörülenin ötesine geçmeye başladı. Yine de yapay zekayla ilgili asıl korkutucu olan şey yapay zekanın öz bilinç ve özgür irade geliştirerek bize karşı isyan etmesi değil, dünyayı ve insanlığı yok etmesi. Ne de olsa bizler yapay zekâ için yalnızca atomlardan ibaret olabiliriz! Ödüllü yazar Tom Chivers tarafından kaleme alınan ve The Times'ın "Yılın Bilim Kitapları" arasına seçilen Yapay Zekâ Senden Nefret Etmiyor, yapay zekâ ve riskleri hakkında gerçekçi bir tablo çiziyor. Bu konu üzerine eğilen LessWrong, "effective altruism" gibi toplulukların tarihi, üyeleri ve fikirleri hakkında önemli bilgiler aktaran Chivers, eleştirel rasyonalistlerin de önümüzdeki birkaç yıl içinde insanlığın geleceğine dair bize ne gibi içgörüler sağlayabileceklerine dair önemli bir analiz sunuyor.

YILDIZ DOSTLAR: AYNANIN SİHRİ

YAZAR: Linda Chapman

LİNDA Chapman'ın kaleme aldığı ve Lucy Fleming'in resimlediği Yıldız Dostlar: Aynanın Sihri ve Yıldız Dostlar: Dilek Tuzağı Mundi Çocuk kitapları arasındaki yerini alıyor. Maia ve arkadaşları sihrin gücüne inanıyor! Yıldız Hayvanlarla tanıştıklarında büyülü bir macera evreninin kapıları aralanıyor. Maia'nın ablası bir anda garip davranmaya başlıyor ve Yıldız Hayvanlar kara büyünün kokusunu alıyor. Peki kızlar yeni keşfettikleri 'Yıldız Sihirleri'ni kullanarak bu kara büyüyü durdurabilecekler mi?

ÖBÜRKÜLER

YAZAR: Mahir Ünsal Eriş

MAHİR Ünsal Eriş'in 2017 tarihli romanı edebiyatımızın belli başlı klasiklerine göndermelerle dolu, hüzünlü olduğu kadar gerilimli ve sürprizli bir hikâye anlatırken; taşradan büyükşehre göçüp kaybolan, yabancılaşan insanların suretinde görmezden gelinen öbürküleri ve alttan alta da tarihin yutup öğüttüğü diğer "öbürküler"i merkeze yerleştiriyor.

FAUST: BİR FRAGMAN

YAZAR: Johann Wolfgang Goethe

GOETHE, henüz 21 yaşındayken yıllar sonra yaratacağı efsanevi Faust karakterini önceleyen Urfaust isimli bir eser üzerinde çalışmaya başlamıştı. Bu yapıta eklenen yeni sahneler ve diyaloglarla Goethe başyapıta giden ikinci adımı atmış ve Faust: Bir Fragman, 1790 yılında yayımlanmıştı. Kendi başına bağımsız bir bütün olarak kabul edilebilecek bu metin klasikler arasında yer alıyor.