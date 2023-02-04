Tiffany & Co. x Nike

Çok heyecanlandıran bir işbirliği geliyor. Moda dünyasındaki iki dev marka için şimdiden heyecanla bekleyen moda severler listeye girmek için yarışıyorlarmış. Tiffany & Co.'nun Nike ile işbirliği yaptığı yönündeki spekülasyon, iki markanın birlikte olduklarını resmi olarak ortaya koyan bir görsel yayınlamasıyla doğrulandı. Üzerinde Nike logosu bulunan Tiffany mavisi bir ayakkabı kutusu gösteriliyor ve "Efsanevi bir çift" yazıyor.

Tiffany ayrıca, fiyatları 250 $ ile 475 $ arasında değişen bir dizi ortak markalı, spor ayakkabı merkezli som gümüş aksesuvarlar da üretiyor. Koleksiyon, bir zincire takılı düdük, ayakkabı çekeceği, ayakkabı fırçası ve spor ayakkabı bağcıkları içeriyor. Aksesuvarlar, Tiffany'nin web sitesinde satın alınabilecek.