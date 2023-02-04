Turistlerin yeni kayak adresi Denizli

Sezonun açıldığı 15 Ocak'tan bu yana 100 bini aşkın yerli ve yabancı turist ağırlayan, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Denizli Kayak Merkezi'nin bu yıl 350 bin kayak tutkununu ağırlaması bekleniyor. Denizli'de dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinden sonra turistlerin gözdesi olan kayak merkezi geçen yıl 250 bine yakın ziyaretçi ağırlamıştı. Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde bulunan Kayak Merkezi 8 parkur, 2700 kişi/saat kapasiteyle çalışan 2 telesiyej ve 1 teleski ile hizmet veriyor. Denizli Kayak Merkezi Genel Müdürü Ömer Tekke, yurt içinden özellikle Muğla, Antalya, İzmir ve İstanbul'dan, yurt dışından ise Rusya ve Ukrayna'dan kayak severlerin Denizli'yi tercih ettiğini söyledi.

SEBAHATTİN ALP