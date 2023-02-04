Türkiye’nin dünyaca ünlü şehirleri

Kadim Anadolu toprakları binlerce yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yapıyor. İnsanoğlunun, ilkleri yaşadığı bu topraklar belki de daha binlerce yıl var olmaya devam edecek. Eşsiz güzelliklere sahip ülkemiz ise adeta yılın dört mevsiminde yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor. Uygun iklim yapısı ve dünya standartlarındaki tesisleriyle turizmden aldığı payı her geçen yıl daha da büyüten Türkiye tanınırlığını üst seviyelere taşıyor. Kültürel ve doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü kentlerimizi Yeni Asır okuyucuları için derledik. İşte dünyaca bilinen birbirinden ünlü kentlerimizden bazıları...

İZMİR

LİSTENİN en başında şüphesiz İzmir yer alıyor. Türkiye'de Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir çağlar boyunca cazibe merkezi olmayı başarmıştır. Ülkemizin, nüfus bakımından en kalabalık üçüncü şehridir. Ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. İzmir, yatlar ve gemilerle çevrilmiş uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır. İzmir Limanı, Türkiye'nin en büyük yedinci limanıdır. İzmir'in batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Urla Yarımadası uzanır. Şehir, her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir. Sıcakkanlı, güler yüzlü insanların yaşadığı İzmir yaz ve kış turizminin yanı sıra önemli bir tarım kentidir. Eşsiz sahil ve kumsalları dünyaca bilinmektedir.

DENİZLİ

EGE Bölgesi'nde İzmir'den sonra ikinci büyük kentidir. Ege'nin incisi Denizli, tekstil sanayi, metal, gıda ürünleri ve yöreye has Denizli horozu ile meşhurdur. Anadolu Yarımadası'nın güneybatı, Ege Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alır. Ege ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit durumundadır. Turizmin yanı sıra sanayi, ihracat ve ticaret merkezidir. Bir yılda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan il, bir turizm kenti olmasının yanı sıra düzenlenen yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerle eğitim, kongre, kültür ve sanat merkezi özelliğindedir. Antik uygarlıklara ev sahipliği yapmış Denizli yılın her mevsimi çok güzel. Dillere destan güzelliği ile baş döndüren Denizli medeniyetler beşiği diye bilinir. Dünyaca ünlü Pamukkale yerli ve yabancı turistlerin gözdesidir.

ÇANAKKALE

KAHRAMANLIK destanlarının yazıldığı kutsal şehir Çanakkale'nin toprakları kanla sulanmıştır desek kesinlikle abartmış olmayız. Çanakkale'yi, Türklerden önce ve sonra diye ikiye ayırmak gerekir. Antik çağdan kalan Troya kalıntıları Çanakkale sınırları içindedir. Bölgede ilk yerleşim yaklaşık 6 bin yıl öncesindeki Bakır Çağı'na dayanır. Yapılan kazı çalışmaları ve çeşitli araştırmalara göre, bölgedeki ilk kalıcı yerleşim izi Kumtepe civarında bulunmuştur. Kent, Türklerin hakimiyetinde en parlak dönemini yaşamıştır. Buram buram tarih kokan Çanakkale'yi gezerken tarihin en büyük savaşın yaşandığı topraklarda inanın duygularınıza hakim olamayacaksınız.

BURSA

EKONOMİK açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Bursa'da en çok Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait tarihi eserlerin bulunmasının sebebi ise, Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olmasıdır. Bursa alışveriş merkezleri, parkları, müzeleri ve çarşısıyla bölgede öne çıkar. Ayrıca Bursa Marmara bölgesinin İstanbul'dan sonra gelen ikinci büyük şehridir. Bursa ve civarında MÖ 4000'li yıllardan itibaren çeşitli yerleşimlerin olduğu saptanmıştır. Yöreye ait kesin bilgiler MÖ 700'lere dayanmaktadır.

MUGLA

MUĞLA'YI anlatmaya nereden başlasak inanın bilemedik. 'Muğla anlatılmaz yaşanır' diye söz başlamak en iyisi. Deniz, kum ve güneş üçlemesinin anlam bulduğu eşsiz bir güzellikler bütünlüğünün toplamıdır Muğla. Türkiye'nin en kalabalık yirmi dördüncü şehri olma özelliğini taşır. Ege Bölgesi'nde, topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi içine giren, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve Bodrum gibi tatil yöreleri ile ünlü bir yerleşim yeridir. Ege'nin kültürel mirasının en belirgin izlerini Muğla'da gözlemleyebilirsiniz. Muğla, bilinen tarihi boyunca başlangıçta Anadolu'nun yerli halkı Karyalıların, ardından kısmen ve kısa dönemler halinde Mısır, Asur ve İskit işgallerinin altında kalmıştır. Önce Medler, daha sonra Persler Muğla'yı idareleri altında almışlardır.

ANTALYA

DÜNYANIN kalbinin attığı yer diye bilinen Antalya Türkiye'nin en kalabalık beşinci şehridir. Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak gösterilmektedir. Özellikle yaz aylarında turist sayısı bakımından birinciliği kimselere kaptırmaz. Kent, 1980 yılından sonra uygun iklim koşulları ve turizm etkinlikleri nedeniyle hızla gelişmiştir. Dünyanın her ülkesinden turistleri ağırlayan Antalya deniz kum güneş ve tarih turizminin doyasıya yaşandığı merkez konumundadır. Rivayete göre, Noel Baba'nın yaşadığı topraklar Antalya'dadır. Türkiye'de en çok antik kent bulunan ildir. Sırasıyla Likyalılar, Lidyalılar, Pamfilyalılar, Bergamalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu Hanedanı, Osmanlılar hüküm sürmüştür.

ISTANBUL

20 MİLYONU aşkın nüfusu ile dev metropol İstanbul taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakıyor. Uğruna şiirler yazılan, şarkılar bestelenen İstanbul sahip olduğu doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla her dönem adından sıkça söz ettiriyor. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 yılları arasında Latin İmparatorluğu,1261-1453 yılları arasında tekrar Bizans İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, Hilâfetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam dünyasının da merkezi oldu. Dünya ticaretinin kalbinin attığı İstanbul'u görmediyeseniz çok şey kaçırmışsınız demektir.

MARDİN

MEDENİYETLER beşiği Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde yer alır. Suriye ile sınır komşusudur. Şehirde uluslararası kuruluşlarca kültür mirası kabul edilmiş, koruma altına alınmış tarihi yapılar mevcuttur. Mardin farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergâhında olup, ilde beş han ve bir kervansaray mevcuttur.

NEVSEHİR

NEVŞEHİR'İN, antik ismi Nissa ve Yunanca'da "Yeni Şehir" anlamına gelen Neapolis'tir. Selçuklu döneminde fethedilip ismi Muşkara olmuştur. Lale Devri'nin ünlü sadrazamı Damat İbrahim Paşa burada doğmuş ve döneminde şehri imar edip hanlar, camiler, hamamlar gibi yapıların inşasına öncülük ederek bölgenin kalkınmasında önemli bir etkide bulunmuştur. Adını değiştirerek Farsça'da "Yeni Şehir" anlamına gelen Nevşehir adını vermiştir. Dünyaca ünlü peribacalarına ev sahipliği yapan kent turizmin gözdelerindendir.

NADİR UYSAL