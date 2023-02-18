9 bin kilometrelik iyilik yolculuğu

Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için farklı ülkelerden pek çok yardım gönüllüsü Türkiye'ye geldi. Filipinler'den yola çıkan ekip de 52 gönüllüyle Adıyaman'a geldi. Filipinler'de yaşayan Amerikalı itfaiye eri Dean William Solter (58), 14 Şubat'ta yeni bir işe başlayacaktı. Kahramanmaraş depremlerinden haberdar olur olmaz, yeni iş yerindeki yöneticisine gelemeyeceğini söyledi.

Solter daha önce de 1999'da yaşanan Gölcük depremi nedeniyle Türkiye'ye gelmişti. 9 bin kilometrelik yolculuğun ardından Adana'ya ulaştı. İtfaiye eri Dean William Solter, "Kendi harcamalarımla buraya geldim. İşime bugün başlamam gerektiği için yeni şefimi arayıp başlayamayacağımı söyledim. Ardından uçağa bindim" dedi.

20'DEN FAZLA AFET GÖRDÜ

Solter, dünya çapında 20'den fazla afette görev aldığını, aralarında en kötüsünün bu deprem olduğunu ifade ederek, "Bugün çok duygusal ve zor bir gündü. Çalışmaya katıldığımız binada 2 kız çocuğunu çıkardık. Depremde vefat ettiklerinde birbirlerine sarılıyorlarmış. O halde dışarı çıkardık. Şu anda burada Filipinler tarafından kurulmuş sahra hastanesinde kalmaktayım. Onlarla çalıştığım için Adıyaman'dayım" diye konuştu.

HERKES ÇOK MİSAFİRPERVER

Solter, "Buradaki herkes, arama kurtarma görevlisinin ihtiyaç duyabileceği bütün ekipmanları sağladı. Bize yemek, barınak verdiler, her yönden yardımcı olmaya çalıştılar. Çok iyimser ve misafirperverlerdi. Dünyanın Türkiye'ye finansal, medikal anlamda, her yönden yardımcı olması lazım. Türkiye'nin yardım çağrısına cevap verdik, vermeye de devam edeceğiz. Dünyadaki herkesin Türkiye için dua etmesini umuyorum" diye konuştu.