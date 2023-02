Irak sokaklarında Türkler için çalıyorlar

Irak'ın Kerkük kentinde bir araya gelen sokak sanatçıları, kentin birçok noktasında şarkı söyleyerek ve enstrüman çalarak kazandıkları paraları "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlıyor. Sokak sanatçısı Bejdar Erkan, iki komşu ülke Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Televizyondan ve sosyal medyadan depremzedelerin durumunu gördüklerini ve çok etkilendiklerini belirten Erkan, sokak müzisyenleri olarak depremzedeler için bir şey yapmaları gerektiğine karar verdiklerini söyledi. "Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yüz binlercesinin depremzede olduğu bu duruma karşı eli kolu bağlı kalamazdık." diyen Erkan, bu nedenle müzikten kazandıkları tüm paraları depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını dile getirdi.

EMPATİ KURDULAR

Depremden bir gün sonra aldıkları kararı hemen uygulamaya başladıklarını aktaran Erkan, Kerkük'ün çeşitli semtleri, işlek caddeleri ve alışveriş merkezlerinde sanatlarını icra ettiklerini ve insanların ilgisini çekmeye başladıklarını ifade etti. Sokak müzisyeni Erkan, kampanyaya, "Kendimizi onların yerine koyalım" adını verdiklerini söyleyerek, "Bu bir doğal afettir ve dünyanın herhangi bir yerinde olduğu gibi memleketimizde de olabilir. Kendimizi onların yerine koymalıyız. Bu nedenle depremzedelerin yanında olmalıyız" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kampanyaya başlangıçta 3 gün devam etmeyi planladıklarını ancak depremin verdiği hasarı görünce süreyi uzatmaya karar verdiklerini belirten Erkan, 15 gün boyunca kazandıklarını depremzedelere göndereceklerini kaydetti. Gittikleri tüm semtlerde büyük ilgiyle karşılaştıklarını aktaran Erkan şöyle devam etti: "Başladığımız ilk günlerde bu kadar ilgi ve alakayla karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Her semtte ve her bir sokakta insanların büyük ilgisini gördük. Nakit paranın dışında gıda maddesi, battaniye ve her çeşit temel ihtiyaç malzemesi bağışlayanlar da oldu." Her gün en az 5 semtte müzik icra ettikleri bilgisini veren Erkan, Kerkük kent merkezi ile yetinmediklerini kente bağlı ilçe, kasaba ve köylerde de çalıştıklarını söyledi.

CANLI YAYIN YAPIYORLAR

Gitarist Balen Faris de depremzedelere bir nebze de olsa destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Daha iyi bağış toplamak için sosyal medya üzerinden de canlı yayın açtıklarını belirten Faris, Arapça,Türkçe ve Kürtçe şarkılar söylediklerini, her yerde ilgiyle karşılaştıklarını anlattı. Müzisyen Faris, elde ettikleri ayni ve nakdi bağışları Irak Kızılayı aracılığıyla depremzedelere ulaştıracaklarını, üzerlerine düşen insani görevi yerine getirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Türkiye'nin tüm bölge ülkelerinin, özellikle Iraklıların en kötü dönemlerinde yanlarında durduğunu unutmadıklarını ifade eden Faris, Türkiye'nin iyiliklerine karşılık bir nebze de olsa destek sağlamayı görev addettiklerini belirtti.