Kadın ve öğrencilerden el yapımı dayanışma

İZMİR

İzmir'in Menemen ilçesindeki Erdinç-Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin gıda bölümü öğrencileri, pişirdikleri 20 bin ekmeği deprem bölgesine gönderdi. Moda bölümü de depremzede çocukların üşümemesi için kışlık kıyafet dikiyor. Okul müdürü Metin Akhisar, yaraları birlikte sarmak için yola çıktıklarını belirterek, deprem bölgesine gönderilmek üzere günlük 10 bin ekmek üretip, çocuklar için kışlık çocuk kıyafeti diktiklerini dile getirdi.

Alt- üst polar kıyafetler ürettiklerini belirten Akhisar, ilk etapta 200 takım üretilecek kıyafetlerden kısa sürede 5 bin takıma ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Tatil olmasına rağmen 5 gıda bölümü öğrencisinin okul bünyesindeki fırına gelerek çalışmaya başladığını anlatan Akhisar, "Öğrencilerimiz tek seferde 10'ar bin adet olmak üzere 2 seferde toplam 20 bin adet ekmek hazırlayıp, Malatya ve Hatay gibi depremi en fazla hisseden yerlere gönderim yaptılar. Moda tasarım öğretmenlerimiz de toplam 600-700 adet kışlık kıyafet dikti. Elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

KÜTAHYA

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri Bölümü öğretmen ve öğrencileri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için soba üretimi gerçekleştiriyor.

TRABZON

Milli Eğitim Bakanlığı Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci ve öğretmenleri ile veliler tarafından üretilen 1767 ısı ocağı deprem bölgesine gönderildi. Metal kutular içinde parafin kaplı kartonlardan yapılan ısı ocakları, ısınma, ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanılıyor.

Üretilen ısı ocakları, ateşle tutuşturulduğunda kolayca yanarken söndürüldüğünde de tekrar kullanılabiliyor.

Kutunun boyutuna göre 3 ila 8 saat arasında ısı ve ışık veren ocakların metal kutuları ise lokanta, hastane ve evlerde kullanılan yiyecek ve içecek atık kutularından üretiliyor.

BOLU

Bolu, İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde depremzedeler için ekmek üretimine başlandı.

Ekmek üretimine öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Kızılay gönüllüleri de destek veriyor. 18 saat boyunca çalışmanın devam ettiği mutfakta 30 bin ekmek üretiliyor. Ekmekler, depremden etkilenen 10 ile ulaştırılıyor.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı'na ait atölyede başlayan üretime okulun öğretmenleri ile bir grup öğrenci katılıyor.

Yapılan çadırlar, barınmaları amacıyla depremden etkilenen illerdeki depremzedelere ulaştırılacak.

Okul Müdürü Mehmet Sadık Kıran, günlük 30 çadır üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

ERZURUM

Erzurum'un Horasan ilçesindeki Şehit Uğur Gülmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle gönüllü olarak bir araya geldikleri okul atölyesinde, mobil tuvalet ve banyo üretiyor. Okul müdürü Nihat Çetinkaya, metal, mobilya, makine bölümlerinin ortak çalışmasıyla seyyar tuvalet ve banyo yapmak için çalıştıklarını, üretimleri atık ve sıfır malzemeleri kullanarak yaptıklarını ifade ederek, "Bu yapımlarda görev alan gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Bizlere katkı sunan bir öğrencimize harçlık teklif ettik ancak öğrencimiz, tamamen gönüllü geldiğini ve herhangi bir ücret kabul etmeyeceğini söyledi."

MUŞ

Muş'ta meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte soba üretiyor.

Okulun Metal Bölümü atölyesinde temin edilen malzemelerle çadırda kullanıma uygun üretilen sobalar, AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerine gönderiliyor.

AĞRI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Mesleki ve Anadolu Lisesindeki usta öğreticiler, öğrencilerin de yardımıyla depremlerden etkilenenlerin ısınma ihtiyacına katkı sunmak için varilleri sobaya dönüştürüyor. İl merkezindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri de depremzedeler için dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı gibi hijyen malzemeler üretiyor.

Üretilen sobalar ve hijyen malzemeleri, Valilik koordinesindeki kabul deposuna teslim edilerek tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

KADINLAR SERI ÜRETIME GEÇTI

BALIKESİR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınlar tarafından depremzedelere gönderilmek için polar kıyafet dikiyor. Akpınar Yaşam Merkezi Üyesi ve Sındırgı Yağcıbedir Yörükler Derneği Başkanı Fatma Oya Kocataş "On ilimiz de depremzedelere yardım için battaniye, polar kazak, şapka dikiyoruz, bere dikiyoruz, atkı dikiyoruz, eldiven dikiyoruz. Biz de oradaki sarabilirsek ne mutlu bizlere. Bizler de onların yanlarında olmak isteriz. Bizler de onlara gidip yardım etmek isteriz, bizim de elimizden gelen bu." diye konuştu.

Kadınları duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da deprem bölgesine 4 tır gönderdiklerini ardından daha fazla destek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Ayrıca kadınlar Sındırgı Belediyesi organizasyonunda çocuğundan yaşlısına kadar yüzlerce kadın deprem bölgesinde görev yapanlara, ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere Akpınar Yaşam Merkezinde hijyen kurallarına da dikkat edilerek kumanya paketleri hazırlıyor. Bozulmayacak ürünlerle hazırlanan sandviçler, paketli ürünler ve su tek tek poşetlenerek dağıtıma uygun hale getiriliyor. Çocuklar da yardım çalışmalarına katılıyor.

ANKARA

Ankara Çubuklu kadınlar, depremzedeler için yoğun mesai yapıyor. İmece usulü mantı, erişte, bazlama, tandır böreği, yaprak sarma yapan kadınlar, hazırladıkları ürünleri deprem bölgesine göndermek üzere ilçedeki Çubuk Yardım Eli Platformuna teslim ediyor. İlçedeki mahallerde de günün ilk ışıklarıyla tandırlarını yakan kadınlar ise imece usulü, depremzedeler için ekmek pişiriyor. Ankara Mamak'ta aile merkezlerinde kadınlar tarafından örülen bere, atkı, eldiven, polardan dikilen eşofmanlar, battaniyeler deprem bölgelerine gönderiliyor.

Ahmet Yesevi Aile Merkezi kursiyerlerinden Nurgül Atlıhan "Üzüntümüzü anlatamayız, el birliği ile elimizden gelen örgü oldu. Soğuktan üşümüş çocuklarımıza şapka, atkı örme çabasındayız. Umarım faydamız olur" derken, Zarif Tekeli ise, "2 bebek yeleği ördüm, şimdi de şapka örüyorum. Allahım yaralarına merhem versin, sürsün" diye konuştu. Akdere Aile, Bilim ve Sanat Merkezi kursiyeri Ümüş Kırıcı da "Çocuklar olsun gençler, yaşlılar olsun onlara pijama, battaniye dikip gönderiyoruz. Allah yardımcıları olsun, devletimizin hepimizin başı sağ olsun. Rabbim tekrarını nasip etmesin inşallah, hepimizi korusun" dedi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde ve Çerkezköy Belediyesi Mahalle Evleri'nde kursiyer kadınlar, deprem bölgesindeki vatandaşlar için polar, atkı, bere, yelek ve battaniye dikmeye başladı. Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, organize sanayi bölgesindeki firmalardan gelen kumaşlarla kursiyerlerin üretim yaptığını belirterek, "Kursiyerlerimiz 4 kursta günde bin battaniye ve 500 polar dikimi gerçekleştiriyor" dedi.

ANTALYA

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri, polar kumaşlarla depremzedeler için kıyafet dikti. Paketlenip, TIR'a aktarılan giysilerin depremzedelere gönderildiğini anlatan enstitü müdürü Emine Erkal, "Eğer kumaş desteği yapılırsa usta öğreticilerimizle kıyafet dikimlerini artıracağız. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.