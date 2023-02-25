Dorsa’nın altın sevgisi

BİR dönem mankenlik deneyimi yaşadıktan sonra 2010 yılında müzik sektörüne adım atan Nilay Dorsa, bir günlüğüne modellik yaptı. Yaşamını İstanbul'da sürdüren ve hem çocukluğunun hem de okul yıllarının geçtiği, ilk mankenlik yaptığı İzmir'de yeniden kameralara poz vermenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten ünlü şarkıcı, tamamı altın olan özel yapım takıları sergiledi. Takı ve mücevherde taklit ürünleri sevmediğini dile getiren güzel şarkıcı, "Alerji yapıyor bende, kullanamıyorum" açıklamasını yaptı.



● ERCAN AKGÜN

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