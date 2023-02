Ege ve Akdeniz’in en ünlü kar rotaları

ge ve Akdeniz denilince akla ilk gelen doğal olarak denizi, güneşi ve eşsiz sahilleri oluyor. Haksız da sayılmazsınız hani. Yazın her ne sebepten dolayı deniz tatiline niyet edipte gidemeyenleri aynı bölgelerde kar tatiline bekliyoruz. Yani 'denize niyet kayağa kısmet'. Evet genelde güneşi, denizi ve sıcak kumları ile ünlü Ege ve Akdeniz kış aylarında bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Bahar mevsimine bir adım da kalsa henüz kar tatili için geç kalmış sayılmazsınız. Ege ve Akdeniz'e kar bu kış nazlı geldi. Yaz turizmiyle ünlü bölgelerimizde Şubat ayı ile birlikte geç de olsa beyaz gelinliğini giyen birbirinden güzel kar tatili rotalarını Yeni Asır okuyucuları için derledik.TURUMUZA güzeller güzeli İzmir İle başlıyoruz. Listemizin en başında İzmir'in 'Efeler diyarı' olarak bilinen Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Kayak merkezi bulunuyor. 'Hani İzmir'de kar olmazdı?' diyenlere inat günübirlik kar keyfini yaşayabileceğiniz Bozdağ İzmir'e sadece 1 buçuk saat uzaklıkta. Ulaşımı ise son derece kolay. Doğal güzellikleri ve bol oksijenli havası adeta baş döndürüyor. Kar keyfini ailecek doyasıya çıkaracağınız en zahmetsiz adres. Bozdağ'ı, hafta sonu rotanıza kesinlikle ekleyin.DAVRAZ Dağı, 2 bin 635 m zirve yüksekliği ile Akdeniz Bölgesi'nin Göller Yöresi'nde, Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında bulunur. Isparta şehir merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıktaki Davraz Dağı'nda bulunan kayak merkezi, Akdeniz Bölgesi'nin sahip olduğu en büyük kayak tesisi konumundadır. İzmir'e, 5 saat uzaklıkta olması günübirlik kayak macerası için de ideal. Kayak keyfinin yanı sıra Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğridir Gölü ise adeta ayaklarınızın altında. len ve Isparta Ovası'nı kuşatan dağ kütlelerinden biridir. 1995 tarihinde Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. En yakın yerleşim yeri olan Çobanisa Köyü'ne 8 km uzaklıktadır. Kayak Merkezi, Kulovası Yaylasında Davraz Dağı'nın kuzey yamacında yer almaktadır. Bitki örtüsünü çam, ardıç, sedir ve otsu bitkiler oluşturmaktadır. Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi uygun coğrafi yapısı ile her seviyedeki kayakçılara hitap eden ve son yıllarda hızla gelişen Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden birisi sayılmaktadır. Son yıllarda sadece Türkiye'den değil Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu ülkelerinden de yoğun ilgi görmeye başlamıştır.HER yıl yüz binlerce turisti ağırlayan dünyaca ünlü turizm merkezi Antalya kayak merkezleriyle de ünlü. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve Beydağları üzerine kurulan kayak merkezi her yıl artan ziyaretçi sayısıyla ününe ün katıyor. Evet, Antalya'da sadece denize girilmiyor. Kayak da yapılabiliyor algısı gün geçtikçe güçleniyor. Torosların Beydağları kısmında yer alan Bakırlıdağ kuzey yamacına kurulmuş 500 dağ evi ve kayak tesislerinden oluşan tesisleri göz kamaştırıyor. Yılın 120 günü kayak imkanı ile tercih ediliyor. Ilıman iklimi sayesinde ülkemizdeki sıcaklığın en yüksek olduğu kayak merkezidir.ALDA'DA kayak da yapılabiliyor. Evet, kesinlikle yanlış okumadınız. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen ve son zamanların favori seyahat rotası Salda Gölü'nü yüksekten izleyerek kaymak isteyenler, Burdur şehir merkezine 72 kilometre uzaklıktaki kayak merkezini mutlaka ziyaret etmeli. Eşsiz göl manzarası eşliğinde kayak fikri sizce de çok heyecan verici değil mi?DENİZLİ şehir merkezine yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi, Denizli'nin beyaz incisi konumunda. Kayak sezonunun yaklaşık üç ay sürmesi Muğla, Antalya ve İzmir'e de yakın olması en büyük avantajı. Günübirlik kayak meraklıları buraya akın ediyor. tesislerde acemi, orta seviye ve profesyoneller için 12 kilometre uzunluğunda 3 pist bulunuyor. Kayak severlere kesintisiz kayak ve snowboard imkanı sunuluyor. Geçen yıl kış sezonunda 50 bin kişinin kayak yaptığı merkezde telesiyejle dağın zirvesine çıkan ziyaretçiler, enfes manzaralar sunan bölgeyi kuş bakışı izleyebiliyor.