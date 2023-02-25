Kitaplarla Anadolu’nun geçmişine seyahat

Onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmış kültürlerin kesişme noktası Anadolu bugünlerde zor günler geçirse de tarih bu kadim topraklarda yaşayan insanların hikayeleri ile dolu... Geçmişin izleri aldığı darbelere rağmen bugünü de arasına katarak geleceğe taşıyacak. Bu zengin vatanın geçmiş hikayesini merak edenler için Anadolu medeniyetlerini anlatan tarih kitaplarını sizler için derledik. Daha fazla kaynak için D&R'ın dijital ve fiziki raflarına göz gezdirebilirsiniz...



Yeni Başlayanlar İçin Troya

Yazar: Rüstem Aslan

Troya'yı bu kitabı okuyunca anlayacaksınız. Troya, insanlık tarihinin en tanınmış söylencelerine mekân olmuş, belki de dünyanın en önemli antik kentlerinden biri. Ömrünü Troya'ya adamış bir bilim insanı, Prof. Rüstem Aslan konunun Türkiye'deki en önemli uzmanı. Prof. Manfred Osman Korfmann'ın ardından Troya kazılarının sorumluluğunu üstlenen Prof. Rüstem Aslan tarih ve edebiyat meraklıları için bir başucu kitabı kaleme aldı. Yeni Başlayanlar İçin Troya, Homeros'un yaşadığı dünyadan, yazdığı satırlardan, Akhilleus, Hektor ve Helena'nın hikâyesine, arkeolojik katmanlardan günümüze uzanan bir içeriğe sahip.



Büyük İmparatorluklar Döneminde Anadolu Kentleri

Yazar: Sevgi Aktüre

Bu kitap Sevgi Aktüre'nin Anadolu kent ve kentleşme tarihini bir zaman dizin içinde ele aldığı "Tarih İçinde Anadolu Kent"i üçlemesinin son kitabıdır. Üçlemenin ilk iki kitabı Anadolu'da Bronz Çağı Kentleri (1994) ve Anadolu'da Demir Çağı Kentleri (2003) adlarıyla yayımlanmıştı. Diğer iki kitapta olduğu gibi bu kitapta da yazar Anadolu gibi çokkültürlü bir coğrafyada yaşayan insanların, yaşamın bütünselliğini kavrayabilmesinin ve kimseyi ötekileştirmeden birlikte yaşayabilmesinin ön koşulunun zaman-mekan ilişkisini doğru olarak kurgulayabilmesi olduğunu vurgulamaktadır.



Karialılar - Denizcilerden Kent Kuruculara

Yazar: Kolektif

Bu kitapta Karia Bölgesi'nin prehistorik çağlara tarihlenen en erken yerleşimlerinden Geç Osmanlı Dönemi'ne uzanan arkeolojik ve tarihi geçmişi hakkında bugüne dek yapılmış çalışmaların ve güncel araştırmaların bir özeti sunulmuştur. MÖ 2. binyıla tarihlenen yazılı kaynaklarda birçok kez adı geçen Karialıların, Hitit istilaları karşısında Anadolu halklarını destekledikleri ancak daha sonra Mısırlılar karşısında Hititlerin yanında yer aldıkları görülür.



Anadolu'nun Sırları

Yazar: Kerim Kuvetli

Modern dünyaya miras kalan pek çok icat, keşif ve yeniliğin ilki, Anadolu topraklarında kurulmuş irili ufaklı medeniyetlerde ortaya çıkmıştır. Bu kitap, Anadolu'nun sırlarla dolu kadim tarihini keşfetme serüvenine çıkmak isteyenlerin, bilgi karmaşasına boğulmadan, doyurucu üstelik keyifli ve anlaşılabilir bilgiler edinmelerini sağlamak amacıyla yazılmıştır. Okurken, üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarının dünyanın en kadim ve en zengin yeri olduğunu görecek, yüzlerce yeni bilgi edinirken bu topraklar hakkında ne kadar az şey bildiğinizi fark edeceksiniz.



Anadolu Uygarlıkları

Yazar: Ekrem Akurgal

Ekrem Akurgal Anadolu Uygarlıkları'nda, Anadolu'nun bu zengin birikimini, M.Ö.2500 - M.S. 395 tarihleri arasında var olmuş uygarlıkları ayrıntılı bir biçimde ele alarak, tarihten önceki çağlarda yaşamış uygarlıkları ve Bizans, Selçuk, Osmanlı kültürlerini de toplu bir bakış çerçevesinde sunarak bize aktarır. Bu kitapta, Anadolu'nun yetiştirdiği bir aydının gözünden Anadolu'nun kadim uygarlıklarını tanıyacak ve Anadolu tarihinin gizem ve bilgelik dolu koridorlarında kendinizi bulacaksınız.



Arzawa

Yazar: Mehmet Ali Kapar

İlk defa Kapadokya tabletlerinde geçen Arzawa, bilindiği üzere Küçükasya olarak nitelendirilen Anadolu'nun batısında yer almaktadır. Memleketlerinin Aşağı Ülke'ye doğru uzandığı ve Arzawalılar tarafından Tuwanuva'da bir sınır karakolu kurdukları bilinmektedir. Ayrıca Ortakaraviran Höyük'te bulunan ve Mira-Kuwaliia beyi Mashuiluva'ya ait olan bir bulladan, Arzawa sınırlarının zaman zaman Suğla Gölü civarlarına kadar uzanmış olduğunu söyleyebiliriz. Hitit İmparatorlarından Labarna, I. Hattuşili ve Ammuna döneminden itibaren Hitit Devleti'ni sürekli uğraştıran Arzawa'da, Luwice'nin yanı sıra Hititçe'nin de konuşulduğu ve tıpkı Akadça gibi uluslararası bir dil olarak diplomatik yazışmalarda kullanıldıkları anlaşılmaktadır.



Efsaneler Dünyasında Anadolu

Yazar: Derman Bayladı

Kitapların rahat okunur olması, adeta bir masal okuması keyfi vermesi bakımından, Derman Bayladı'nın bu yapıtlarının çok daha geniş bir ilgiye açık. Eğitimciliğinden, bilgilendirici özelliklerinden taviz vermeksizin popüler olabilecek kitaplar.



Hitit Başkenti Hattuşa - Alacahöyük Şapinuva

Yazar: Kolektif

Hattuşa kenti, Hitit İmparatorluğu'nun idari merkezi olduğu gibi, aynı zamanda da ülkenin dini merkezi konumundaydı. Hitit mimarisinin en güzel örnekleri başkent Hattuşa'da (Boğazköy) yer alır. Kentin etrafını çeviren surlar, kuleler, giriş kapıları,kent içindeki saraylar, tapınaklar, arşiv binaları ve diğer yapılarda Hitit mimarisinin bütün incelikleri görülebilir. Hattuşa kazıları sonunda, arşiv binalarındaki odalardan elde edilen binlerce yazılı tabletin okunmasıyla Hitit tarihi, dini, ekonomisi,siyasal ve sosyal durumu hakkında geniş bilgilere ulaşılmıştır. Reber kitapta bulunan bölge haritası, Hattuşa'nın ayrıntılı gezi planı, önemli yapıların kroki ve planları da gezginlere yol gösterecektir. Hattuşa planındaki yer numaraları kent bölüm başlıklarıyla eşleştirilerek gezi yerleri anlaşılır kılınmıştır.



Uygarlıklar Kavşağı Anadolu

Yazar: Derman Bayladı

Anadolu'nun ve Doğu'nun etkisi nedir bütün bu anlatılanlarda? Mitolojinin tanrıları ve kahramanları ne ölçüde Yunanlıdırlar? Binyıllar boyu kimi zaman inanç sistemine dönüşen bu efsaneler arasındaki ilginç benzerlikleri - kaynaklarını da belirterek - bir deneme biçiminde anlatmaya çalıştık. Konuya ilgi duyanların sıkılmadan, merakla okuyacaklarını umuyor, bu kitabı bir başvuru kaynağı olarak sunuyoruz.



Hitit Mitolojisi

Yazar: Güngör Karauğuz

Fırtına Tanrısı ona sürekli olarak şöyle emreder: "Karının evine (yaşamaya) gittiğinde (başlık parası olarak) kalbi(mi) ve gözleri(mi) onlardan iste." O gittiğinde, O onlardan kalbi istedi. Ve onlar ona (onu) verdi. Sonradan O, gözleri onlardan istedi. Ve onlar onları da (ona) verdi. O babası Fırtına Tanrısı'na onları götürdü. Ve Fırtına Tanrısı kalbi(ni) ve gözleri(ni) geri aldı. Vücudu tekrar eski şekline (kavuşunca), O dövüşmek için tekrar denize gitti. Onlar daha kavgaya tutuşur tutuşmaz, O, yılan Illuianka'yı yenmeye başladı ve Fırtına Tanrısı'nın oğlu yılan Illuianka'nın tarafındadır. (O) gökyüzündeki babasına bağırdı: "Beni de dahil et. Bana acıma!" (Böylece) Fırtına Tanrısı yılan Illuianka'yı ve oğlunu öldürdü.



Frigyalılar-Midas'ın Kulakları

Yazar: Hasan Yiğit

Anadolu'nun en köklü devletlerinden biri olan Hititler, MÖ 1200 yıllarında düşmanlarının saldırıları sonucu yıkıldı. Hitit Devleti'nin yıkılmasından hemen sonra yeni kurulan devletlerden biri de Frigya Devleti'ydi. Frigya Devleti yaklaşık dört yüz-beş yüz yıl kadar yaşadı. Eski Yunanlılar, bölgede yaşayan insanlara Frig diyorlardı. Bu yüzden bölge insanlarının kurduğu devlete de Frigya Devleti adı verildi. Günümüzde Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Denizli illerinde izlerine rastlanan Frigler, bize çok değerli tarihi eserler bıraktılar.