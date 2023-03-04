Emekçi Anadolu kadını Venedik’te

Türk ressamlar global çapta başarılara imza atmaya ve Anadolu'nun kültürünü dünyaya taşımaya devam ediyor. Figüratif eserleriyle öne çıkan günümüz ressamlarından Ayşe Betil, 3-21 Mart tarihlerinde Venedik'te düzenlenen Canvas International Art Fair 2023 etkinliğinde Mixing Identities (Karma Kimlikler) başlıklı sergide kanvas üzeri yağlı boya tablosuyla yer alıyor. Ressam eserde, Urfa'da yaşayan bir kadını konu ediyor ve kıyafetten aksesuarlara, arka plandan kullandığı renklere kadar Anadolu topraklarının yöresel kimliğini yansıtıyor.

Ressam Ayşe Betil eserine dair detayları şu sözlerle paylaştı: "Figüratif resim sanatının en dikkat çekici özelliği gerçekçi duyguları yansıtıyor olması. Dolayısıyla resmettiğim figürün tüm ayrıntılarında, bulunduğu topraklara dair detayları, yaşadığını düşündüğüm ruh halini, iyi ve kötü tüm yanlarını imgeleştirerek tuvale aktarmak benim için çok önemli. 'Mixing Identities' sergisinde yer alacak ve Urfalı bir kadının figür olduğu eserimde de o coğrafyanın havasından yaşam tarzına kadar pek çok unsura dair ipuçları verirken, figürümün jest, mimik, duruş gibi ayrıntılarıyla her daim güçlü olan emekçi Anadolu kadınına dair izler sunuyorum. Ülkemizin değerlerini uluslararası sanat izleyicilerine tanıtmaktan mutluyum." Daha önce yurt içi sergilerin yanı sıra New York ve Paris gibi şehirlerdeki sergilerde de çeşitli eserleriyle yer alan ve figüratif çalışmalarla birlikte mimari peyzaj da yapan Ressam Ayşe Betil, resimlerinde yağlı, sulu ve pastel boya, kara kalem ya da karma teknik olmak üzere birçok yöntemi bir arada kullanıyor.