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Haberler Cumartesi Geçmiş bu pazarda yeniden canlanıyor

Geçmiş bu pazarda yeniden canlanıyor

4.3.2023

Geçmiş bu pazarda yeniden canlanıyor

Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde kurulan ve vatandaşların ilgi odağı haline gelen İkinci El Eşya Pazarı, 'eskiye rağbet olsa, bit pazarına nur yağardı' sözünün aksine her hafta yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Geniş ürün yelpazesi ile başta maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar olmak üzere, antika koleksiyoncularının da uğrak yeri olan pazarda bir çok ürün alınıp satılıyor.

Çocuklar için de çeşit çeşit oyuncakların bulunduğu bu pazar, yediden yetmişe herkes tarafından ziyaret ediliyor. Çoğu zaman alışveriş merkezleri kadar kalabalığa ulaşan İkinci El Eşya Pazarı insan yoğunluğu ile dikkatleri üzerine çekerken, geçmiş dönemlerin eşyalarını da barındırması ile birçok kişiyi de zamanda yolculuğa çıkartıyor.

HEM SOHBET HEM TİCARET
İkinci El Eşya Pazarı esnaflarından Ali Kocabaş, "Bizim tezgahımızda nostaljik ürünler var. Buraya gelen vatandaşlarla sohbet, muhabbet ediyoruz. Bir kasetten, eski bir plaktan bahsedip sohbet ettik mi o da bize yetiyor. Amacımız tamamen ticaret değil, tamamen sohbet de değil. Karşılıklı güzel diyaloglarla burada bir ortam oluşturduk, onu da sürdürüyoruz. İnsanlar buraya çocukları ile geliyorlar. Mazisi 80 yılı bulan kömürlü ütülerimiz var, çocuklarına bunun kömürle çalıştığını, közle ısındığını anlatıyorlar. Ya da manyetolu çalışan telefonu anlatıyorlar. Mesela günümüzde çocuklar hep bilgisayar ile haşır neşir. İnsanlar daktiloyu çocuklarına gösteriyorlar, önceleri kağıtlara bununla yazı yazıldığını anlatıyorlar. Geçmişe bir yolculuk yaptırıyoruz" dedi.

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