Kütüphanenize yatırım yapmanın tam sırası

Biz sizin için en çok satanlardan bir seçki hazırladık. Şimdi liste yapma sırası sizde.

SENİN SUÇUN DEĞİL

YAZAR: Beyhan Budak

HAYATINDAKİ sorunları düşün; değersizlik duygun, sana zarar veren ilişkilerinden vazgeçemeyişin, başarısızlıkların, aynı hataları tekrar tekrar yapışın, başkalarına şefkatle yaklaşırken kendine acımasız oluşun, içindeki kaybolmayan öfke ve hatta kıskançlıkların... Bunları yaşamayı sen mi seçtin? Ya da belki de geçmişte yaşadıkların bugün böyle hissetmene neden oluyor. Kendini suçlamayı bırak, bu işleri daha kötü hale getirmekten başka bir işe yaramaz.

SIRLARIMIZ KADAR HASTAYIZ

YAZAR: Bülent DEMİRCİOĞLU

BUGÜN geleneksel tıp muhteşem görüntüleme teknikleriyle, kusursuz testleriyle ve olağanüstü teşhisleriyle işimizi çok kolaylaştırsa da, bedeni hâlâ bir makine gibi gördüğü için enerji bedenimizi yok sayar. Oysa bedenimiz duygusal, zihinsel ve ruhsal çatışmalarla bir bütündür. Dr. Bülent Demircioğlu, Sırlarımız Kadar Hastayız kitabında enerji bedeninizi nasıl iyileştireceğinizi en sade ve pratik yoluyla anlatıyor.

KOLERA GÜNLERİNDE AŞK

YAZAR: Gabriel Garcia Marquez

KOLERA Günlerinde Aşk, Florentino Ariza adlı genç bir adamın, başlayan fakat sonu bir türlü gelmeyen derin aşkını konu ediniyor. Romandaki olaylar, Florentino'nun telgraf teslim etmek amacıyla bir evi ziyaret etmesiyle başlıyor. Ve genç adam, bu evde ailesiyle birlikte yaşayan Lorenzo Daza'ya ilk görüşte aşık oluyor.

OSMANLI'YI YENİDEN KEŞFETMEK

Yazar: İlber Ortaylı

Geçmişten geleceğe tarihi gelişmelere ışık tutarken, tarihin bıraktığı izleri irdeleyen İlber Ortaylı bu sefer okuru Osmanlı'yı; padişahları, sarayları, yönetim şeklini, semtleri ve abidevi eserleri, İstanbul'u... kısacası kendine özgü kimliğiyle Devleti Aliyye'yi yeniden keşfetmeye davet ediyor... Almanca, Fransızca, Arapça, Yunancanın da içinde bulunduğu 10'dan fazla dile çevrilen Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek tarihle tanışmak isteyip de nereden başlayacağına karar veremeyenler için ideal bir giriş kitabı.

DÜŞÜN VE ZENGİN OL

Yazar: Napoleon Hill

Bütün engellerin üstesinden gelebileceğimiz, her emelimize ulaşabileceğimiz, sürekli akan bir nehirden taşar gibi başarıya ulaşabileceğimiz bir yol gösteriyor. Bu kitap, gücüyle bizi sarsacak hayatımızı değiştirecektir. Eğer "Çekim Yasası'nı uyguluyorum ama benim için çalışmıyor" ya da "bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor" diyorsanız; bu güçlü yasayı her defasında lehinize çalıştırmanın kanıtlanmış formülü bu kitapta bulacaksınız.

YARINSIZ YARIN

Yazar: NAZAN ÖNCEL

BU kitap İzmirli sanatçının ilk yazarlık denemesidir. Mizah ve edebiyat dergilerinde çok sayıda makale ve denemeleri yayınlanmış olan Nazan Öncel öğretmen bir anne ve memur bir babanın kızıdır. Kendine özgü diliyle ve ustalıkla yazdığı hikâyelerini müziğe taşıyarak hikâye anlatan şarkı yazarlığı geleneğinin ilk kadın temsilcisi olmuştur. İnsan olmanın sorumluluğuyla toplumun yaralarına işaret ederken "Edebiyatta olduğu gibi şarkılar da her şeyi söylemelidir," diyen sanatçı New Port Üniversitesi Davranış Bilimleri mezunudur, Sokak Kızı olarak da nam salmış olup pek çok ödülün sahibidir.

İZ BIRAKTIĞIN KADAR VARSIN

Yazar: ESRA EZMECİ

UZMAN Psikolog Esra Ezmeci bu kez cinsellikten çapalamaya, eril ve dişil enerjilerden iletişime iz bırakmanın ve vazgeçilmez olmanın yollarını anlatıyor. İlişkilerde cesaretin ve özgür doğanızı hissettirebilmenin fark yaratan, devrimci yollarını incelikle tarif ediyor. Tarih nice korkak insan hikâyesiyle doludur ama biz hiçbirinin adını duymamışızdır. Cesur olduğunuz kadar iz bırakırsınız ve iz bıraktığınız kadar yaşarsınız.

KAYIP TANRILAR ÜLKESİ

Yazar: AHMET ÜMİT

AHMET Ümit'ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman. Berlin Emniyet Müdürlüğü'nün cevval başkomiseri Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, göçmenlerin, işgal evlerinin ve sokak sanatçılarının renklendirdiği Berlin sokaklarından Bergama'ya uzanan bir macerada, hayatı ve insanları yok etmeye muktedir sırların peşinde bir seri cinayetler dizisini çözmeye çalışıyor. Soruşturmanın Türkiye ayağında sürpriz bir ismin olaya dahil olmasıyla heyecanın dozu gitgide artıyor.

GECE YARISI KÜTÜPHANESİ

Yazar: Matt Haıg

FARKLI kariyerler, farklı eşler, farklı arkadaşlar, farklı şehirler arasında gidip gelen Nora'nın aklı sorularla doluyor. Mutluluk sadece önemli sandığımız seçimlerde mi gizli? Yanlış giden her detayın sorumlusu gerçekten biz miyiz? Hayatı yaşanılır kılan ne? Yanlış bir karar insanın tüm hayatına mal olabilir mi? İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig; Nora'nın pişmanlıklara, ihtimallere ve yeniden seçme imkânına dair çıktığı bu yolculukta, ona eşlik edecek okurlara sürükleyici ve insanın en temel sorunlarını konu alan bir kurgu sunuyor.

ZENGİN BABA YOKSUL BABA

Yazar: Robert T. Kiyosaki

"Zengin Baba Yoksul Baba, finansal geleceklerinin kontrolünü eline almak isteyenler için bir başlangıç noktasıdır." Özellikle teknolojinin, robotların ve global bir ekonominin kuralları değiştirdiği bir dünyada, zengin olmak için yüksek gelirinizin olması gerektiği efsanesini çürütür. Aktif yatırımlar edinmenin ve oluşturmanın neden yüklü bir maaştan daha önemli olabileceğini, işletme sahiplerinin ve yatırımcıların keyfini sürdüğü vergi avantajlarını öğretir. Evinizin aktif bir yatırım olduğuna karşı meydan okur; emlak balonu patladığında ve yüksek faizli mortgage fiyaskosu şiddetlendiği zaman milyonlarca insanın doğrudan öğrendiği gibi.

SENDEN BİR TANE DAHA YOK

Yazar: Miraç Çağrı Aktaş

Varlığın kendine armağan olsun, başkalarına köle değil. İnsanlar ve yaşadıkların gelip gidecek senden. Her şeyin sonunda yine kendinle baş başa kalacaksın. Acılarında, mutluluklarında ve yalnızlıklarında kendini çok daha iyi tanıyacaksın. Verdiğin emeğin, gösterdiğin sevginin ve layık olduğun değerin ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksın. İşte bu yüzden sevmeye önce kendinden başlayacaksın. Çünkü hayatın boyunca en uzun ve en değerli ilişkini kendinle yaşayacaksın.

PUSLU KITALAR ATLASI

Yazar: İhsan Oktay Anar

Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden İhsan Oktay Anar, 1995'te yayımladığı Puslu Kıtalar Atlası ile 7'den 70'e geniş bir okur kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Eserinde fantastik ve tarihi roman özelliklerini ustalıkla bir araya getiren yazar, zengin anlatımı ile okurlarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Puslu Kıtalar Atlası, ana tema olarak varlığın gerçekliğini ve kurgusallığını sorguluyor. Roman boyu ön planda tutulan bu sorgulama, okurun kitapta gerçekleşen Stüm olaylara farkındalık ile yaklaşmasını sağlıyor. Hatta romanın başkahramanı Uzun İhsan da olay örgüsünü aynı ikilem üzerinden başlatıyor.

SERVET ENERJİNİ AKTİVE ET

Yazar: Gülis Özhan Bolat

Zenginlik, bolluk ve bereket yasaları hakkında bildiğin ne varsa unut. Bu kitap günü kurtarmak isteyenler için değil, hayattan daha fazlasını isteyenler için. Varlıklı bir yaşama açılan kapıların sihirli anahtarını tutuyorsun şu an ellerinin arasında. Hayalindeki yaşama sadece bir adım uzaklıktasın. Zenginlik, para, bolluk biriktirerek elde edilmez, var edilir. Evren seni bütünüyle desteklemek istiyor. Büyük sır, sana da açılıyor. Derin etkiler içeren büyülü bir bolluğa açılıyor yolun, ister kabul edersin, ister yine izleyicisi olursun hayatın. Seçim senin...