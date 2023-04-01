150 yıllık tarihi ezmeci Bostanlı’da

Bugün lezzet durağımız Tarihi 1853'e dayanan, 5 kuşaktır aynı ailenin yaptığı Kemeraltı'ndaki tarihi Kızlar Ağası Hanı'nda mutfak kültürümüzün en eski lezzetlerinden birini sunan Elgani Ezmecizade... Elgani Ezmecizade, dedelerinin devam ettirdiği Burdur'da bir ve İzmir Kemeraltı'nda iki, toplam 3 şube ile hizmet vermekte iken, 4. şubeyi farklı ezme üzerine bir fine dining pastane fikri ile kapılarını Karşıyaka Bostanlı'da açtı. Karşıyaka'nın tatlı noktası olarak yola çıkan Elgani Ecmecizade'nin 5. kuşak temsilcisi Av. Görkem Harmanda, "Burada enfes lezzetleri tadabilirsiniz ve burada lezzete doyarsınız" diyor. Bu yeni şubede ezmeye farklı yorum getirdikleri ezmeli browni, ezmeli san sebastian, beybersli, Tramisu, Antep fıstık ezmeli browni gibi farklı tatlar sunuyorlar. İzmir'e gelen turistlerin görmek istediği 10 yerden birisi Elgani Ezmecizade. İzmir Valiliği ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından turizm hizmeti veren gıda işletmelerine verilen Selluka belgesi sahibi. Ezmelerin sunumunun yapıldığı, kenarları pirinçten yapılmış camlı otantik vitrinleri ise ayrı bir hikayenin konusu olabilir.Elgani Ezmecizade, İzmir'le özdeşleşen lezzeti buradan tüm Türkiye'ye ve dünyaya gönderiyor. Elgani Ezmecizade'nin işi ezmedir ve sadece ezme üreten Türkiye'de tek yer olma özelliği taşımaktadır. Elgani ezmeler de İzmir kadar özeldir. Tamamen doğal ve vegan olarak üretilen el yapımı gerçek enfes ezme çeşitlerinin tadına mutlaka bakmalısınız. Elgani, elden gelen bolluk anlamına gelmektedir. "El" ve "Gani" Eli Zengin, yani "eli bol" anlamı taşımaktadır. Ezme kültürü Türk topraklarında ilk şeker ile bademin elde ezilerek bir araya getirilmesiyle ortaya çıkıyor. Bakmayın İtalya'nın Almanya'nın veya Macaristan'ın marzipana sahip çıkmasına. Marzipanı ilk Türkler yapmış. Zaten kuruluşundan beri bir Osmanlı geleneği olması da bunu kanıtlar nitelikte.Elgani Ezmecizade, aslında bir aile işletmesi. Yıllardır üretimi Erhan usta yapmış, iktisatçı olan eşi de finans ayağında yardımcı olmuş. İlk günden itibaren işin içinde olan, adeta ezme ile büyüyen Görkem Harmanda avukat, küçük oğlu Cenk Harmanda ise Ekonomi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'ni Tübitak bursu ile okumuş. Her ikisi de ezme işini devam ettirme kararı almış ve beşinci kuşak olarak kolları sıvamışlar. Cenk Harmanda, üretim alanında Görkem Harmanda ise satış ve pazarlama alanında işin başına geçmişler. Görkem bey hammadde teminini de yapıyor. Kuşaklar boyu bu lezzetin devam etmesinin sırrını sorduğum Görkem Harmanda, "Bu iş bir kültür, bilgi, gönül, sevgi ve aşk işi. Atalarımızdan dedelerimizden aldığımız eli, kültürü, lezzeti koruyor, devam ettiriyoruz. Bütün ürünler doğal ve organik. Organik süt ve organik sade yağ kullanıyoruz. Seferhisar'da 10 dönüm arazi üzerine kurulu çiftliğimizde 20 ineğimizin sütünü taze ve organik olarak kullanıyoruz. Ayrıca burada yetişen tavukların yumurtalarını ve meyve bahçemizde elde ettiğimiz meyveleri kendi yetiştirdiğimiz sebzeleri kullanıyoruz. Hiçbir ürünümüz ithal değil. Yerli hammadde kullanıyoruz. Yerli fide, yerli toprak, yerli hammaddeyi savunuyoruz. Badem ezmesi yani evrensel adıyla marzipanı kendi topladığımız Datça'nın ak bademinden yapıyoruz. Ceviz ezmesini Aydın sınırından Isparta sınırına kadar tüm Toros köylerini gezip topladığımız yerli cevizlerden yapıyoruz. Antep fıstığı ezmesi için Gaziantep'e gidip sadece 1. kalite boz fıstık topluyoruz. Ürünlerin içerisinde yağ, glikoz şurubu veya herhangi bir katkı maddesi yok. Çeşme suyu dahi kullanmıyoruz. Doğal kaynak suyuyla yapıyoruz. Bu yüzden klor kokusu gelmez ve ürünler sert olmaz" diye konuştu. Bunun yanında çikolata olarak içleri dolgulu İsviçre ve callebaut Belçika çikolatası kullanıyorlar. 3. nesil kahve çeşitlerini de menülerinde bulabilirsiniz. Benim favorim badem ve Antep fıstığı ezmesi. Badem ezmesi kahve ile çok yakışıyor. Ceviz ezmeleri ise şekersiz çay ile muazzam bir keyif veriyor. Bostanlı şubesinde tattığım fıstık ezmeli browniye bayıldım mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kendi damak zevkinize uyan enfes lezzetleri tadabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde markalaşmak, şubeleşmek, tüm Türkiye'ye, dünyaya bu lezzeti tattırmak istiyorlar. Lezzetlerini korumak adına franchise tekliflerine olumlu cevap veremiyorlar.