Edebiyat dünyasından soluksuz bırakan diziler

HAKAN: MUHAFIZ - THE PROTECTOR

İstanbul'da bir dükkan sahibi olan Hakan Demir onu evlat edinen babası Neşet'in öldürülmesinden sonra, görevi şehri korumak olan eski bir gizli düzene bağlı olduğunu keşfeder. Ancak Hakan'ın koruyucu olarak ailesinin mirasını benimsemesi gerekecektir. Görevi ise Ölümsüz'ü öldürmek ve şehri yıkımdan korumaktır. Dizide Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu gibi ünlü oyuncular rol alıyor. Türkiye'nin ilk Netflix dizisi olan yapım, Nilüfer İpek Gökdel'in Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi adlı romanından uyarlanmıştır.



SHADOWHUNTERS: THE MORTAL INSTRUMENTS

Clary Fray annesiyle beraber Brooklyn'de yaşayan sıradan bir gençtir. Bir gün aile kökenin "Gölge Avcısı" soyundan geldiğini öğrenir. Olağanüstü güçlerinin yanında dünyada kötü amaçla bulunan iblisleri görebilmektedir. Clary'nin görevi dünyayı bu iblislerden korumaktır. Ancak bu konuda hiçbir tecrübesi yoktur. Ayrıca annesi kaçırılınca her şey daha da karmaşık bir hale gelir. Kitaplardan uyarlanan diziler arasında bulunan yapım, Cassandra Clare'in yazdığı Ölümcül Oyuncaklar (The Mortal Instruments) kitabından uyarlanmıştır.



AMERİCAN GODS

Shadow Moon, başarısız giden bir soygunun ardından 3 yıl hapis cezası alır. Hapisten çıkacağı zaman karısının bir kazada öldüğünü öğrenir. Karısının cenazesine gittiği sırada Bay Wednesday isimli bir adam yanına oturur. Bay Wednesday, Moon'un hayatı hakkında çok şey bilmektedir ve ona iş teklif eder. Diğer yandan çaresiz bir durumda olan Moon iş teklifini kabul eder. Ancak Moon, zamanla Bay Wednesday hakkında gizemli bir gerçeği keşfeder. Bay Wednesday, aslında İskandinav mitolojisi tanrısı Odin'dir ve insan rolü yaparak toplumun içine karışan tanrıları aramaktadır. Kitaplardan uyarlanan diziler arasında bulunan American Gods, Neil Gaiman'ın aynı isimli romanından uyarlanmıştır.



TAHT OYUNLARI GAME OF THRONES

Kuzey'in hükümdarı Ned Stark, yıllarca Yedi Krallık'ın kralı Robert ile birlikte savaşıp onun kral olmasına yardımcı olmuştur. Artık tek isteği ailesiyle birlikte barış ve huzur içinde bir yaşam sürmektedir. Ancak Yedi Krallık'ın gerçek kralı olduğunu iddia eden birçok kişi vardır ve bu kişiler tahtı almak için ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Ayrıca çok kötü bir düşman kapıdadır. Bunların hepsi entrikalara, savaşlara ve ihanetlere neden olacaktır. En çok izlenen diziler arasında yer alan Game of Thrones, Amerikalı yazar George R. R. Martin'in epik fantezi türündeki roman serisinden uyarlanmıştır. Ayrıca dizide Sean Bean, Emilia Clarke, Kit Harington ve Sophie Turner rol almaktadır.



THE 100

Yeryüzünde yaşayan insanların ölümüyle sonuçlanan nükleer bir savaş gerçekleşmiş ve dünyanın yüzeyi yaşanılamayacak seviyede radyasyonla kaplanmıştır. Bilinen tek hayatta kalanlar gezegenin yörüngesinde bulunan 12 farklı ülkeye ait istasyonlarda yaşayanlardır ve bu uzay istasyonları Ark ismindeki istasyonun oluşturulması için Jaha başkanlığında birleşir. Ayrıca Ark'ın kaynakları tükenmektedir, yeni yaşam kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 100 genç mahkum dünyaya, yani ilk defa görecekleri biri gezegene gönderilir. Kitaplardan uyarlanan diziler arasında bulunan yapım, Kass Morgan'ın aynı isimli kitabından uyarlanmıştır.



OUTLANDER

Dizi, eski ve evli bir 2. Dünya Savaşı hemşiresi olan Claire Randall'ın 1946 yılından 1743 yılına gitmesini ve o zamanda bir İskoç savaşçısına aşık olmasını konu alıyor. Dizinin başrollerini Caitriona Balfe ve Sam Heughan ikilisi paylaşıyor. Outlander, Diana Gabaldon'ın aynı adlı kitap serisinden uyarlanmıştır.



DEXTER

Kitaplardan uyarlanan diziler arasında yer alan Dexter, hem Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analisti olarak çalışan hem de bir seri katil olarak gizli bir hayat yaşayan Dexter Morgan'ı konu alıyor. Dizide Michael C. Hall ve Jennifer Carpenter rol alıyor. Çok sevilen dizi, Jeff Lindsay'in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter romanından uyarlanmıştır.



DEDİKODUCU KIZ - GOSSİP GİRL

Kitaplardan uyarlanan diziler arasında bulunan Gossip Girl, New York'ta yaşayan doğuştan şanslı bir grup lise öğrencisinin yaşamlarını, aşklarını, ayrılıklarını ve dedikodularını bir blog aracılığıyla anlatıyor. Dizide Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley ve Ed Westwick rol alıyor. En iyi diziler arasında bulunan yapım, Cecily Von Ziegesar'ın aynı adlı kitap serisinden uyarlanmıştır.



THE WİTCHER

Çok iyi bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, her tarafta kötülüğün olduğu bir dünyada yaşamaya çalışmaktadır. Ancak onun kaderinde daha büyük bir şeyin parçası olmak vardır. Günün birinde kader onu, genç bir prenses ve güçlü bir büyücü ile buluşturacaktır. Bu üçlü, birlikte gitgide daha tehlikeli bir yer olan Kıta'da kötü güçlere karşı savaşıp hayatta kalmaya çalışacaktır. Birçok izleyicinin favorisi olan dizi, Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisinden uyarlanmıştır.



ALTERED CARBON

Bilim kurgu dizisi Altered Carbon, bilincin farklı bedenlere transfer edilebildiği bir dünyada, bir cinayeti çözmesi için yeni bir bedende tekrar diriltilen Takeshi Kovacs'ın hikayesini konu alıyor. Eski bir mahkum olan Takeshi Kovacs buzda 250 yıl geçirmiştir. Ancak bu kadar uzun süreden sonra bir cinayeti çözmesi için diriltilir. Bu onun özgürlüğünü kazanmak için tek şansıdır. Romanlardan uyarlanan diziler arasında bulunan yapım, İngiliz yazar Richard K. Morgan'ın aynı isimli romanından uyarlanmıştır.



BİG LİTTLE LİES

Kaliforniya'da geçen dizi, harika bir hayata sahipmiş gibi görünen üç kadının bir cinayet ile yollarının kesişmesini konu alıyor. Çocukları anaokuluna giden kadınlar veli toplantısında gerçekleşen bir cinayeti çözmeye çalışacaklar. Dizinin başrollerini Nicole Kidman ve Reese Witherspoon ikilisi üstleniyor. Ayrıca dizide Shailene Woodley gibi birçok ünlü oyuncu da rol alıyor. Big Little Lies, Avustralyalı yazar Liane Moriary'nin aynı adlı romanından uyarlanmıştır.



MİNDHUNTER

1979 yılında geçen dizide, FBI'da çalışan Holden Ford ve ortağı Bill Tench tecavüzcüleri ve seri katilleri araştırıyor. Böylece yeni profil çıkarma tekniklerini geliştiriyorlar. Dizide Jonathan Groff, Holt McCallany ve Anna Torv rol alıyor. Kitaplardan uyarlanan diziler arasında bulunan yapım, John E. Douglas ve Mark Olshaker ikilisinin yazdığı Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit isimli romandan uyarlanmıştır.



SHERLOCK

Kitaplardan uyarlanan diziler arasında olan Sherlock, Sir Arthur Conan Doyle'ın aynı adı taşıyan romanlarından uyarlanmıştır. Ancak dizi, romanın aksine 21. yüzyılda geçmektedir. Ayrıca Sherlock teknolojik aletler kullanmaktadır ve Dr. Watson ile birlikte gizemli suçları çözmektedir. Dizide Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman ikilisi rol alıyor.



ORANGE IS THE NEW BLACK

New York'ta yaşayan Piper, üniversite yıllarındayken arkadaşı Alex yüzünden 15 ay hapis cezası alır. Sıradan yaşamını geride bırakan Piper, cezasını çekmek için hapis yatmaya başlar. Ancak hapishane hayatı onun tahmin ettiğinden çok daha farklıdır. Başlarda buraya alışamayan Piper, daha sonra hapishane kültürünü öğrenecek ve yeni dostlar edinecektir. Orange Is the New Black, Piper Chapman'ın kendi hapishane deneyimlerini anlattığı Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison kitabından uyarlanmıştır.



THE HANDMAİD'S TALE

The Handmaid's Tale, Gilead isimli bir toplumu konu alıyor. Bazı afetler ve doğal sebepler nedeniyle kadın nüfusunda büyük bir düşüş yaşanır. Bu nedenle kadınlar devletin malı olarak kabul edilir. Devlet ise bu kadınları kullanarak nüfusu arttırmaya çalışmaktadır. Son dönemin en çarpıcı dizilerinden biri olan yapım, Kanadalı yazar Margaret Atwood'un aynı adlı romanından uyarlanmıştır.



YOU

Kitaplardan uyarlanan diziler arasında bulunan You, New York'ta bir kitapçı dükkanı olan Joe Goldberg'in, kitapçıya gelen Guinevere Beck adlı kıza aşık olmasını ve sonra ona takıntılı bir hale gelip yaptıklarını konu alıyor. Dizide Penn Badgley, Elizabeth Lail ve Victoria Pedretti rol alıyor. Netflix'in çok sevilen dizilerinden olan yapım, Caroline Kepnes'in 2014 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

