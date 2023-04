Kahvenin 5. nesli

Aile şirketleri, aile üyelerinin yönetim kademelerinde çalıştığı şirketlerdir. Bu şirketlerde kurumsallaşma ve markalaşma ikinci plana atılmıştır. Aile şirketlerinin en büyük sorunu, şirketin nesilden nesile sürememesi ve dağılmasıdır. Nice devasa şirketler, aile arasındaki çekişmeler yüzünden yok olup gitmişlerdir. Burada önemli olan, yöneticilerin vizyonudur. Bu hafta lezzet durağımızda bütün bu istatistikleri tersine çeviren sıra dışı bir örnek var. Yüzyıla yakın bir süredir kahve işini yapan büyük bir aile Gönen 1924... Çiğ, kavrulmuş, öğütülmüş Türk Kahvesi ile adı eş anlamlı olan bir aile. Vizyonerliğin, liderliğin, işini sevmenin ve çalışmanın neleri başarabileceğini ortaya koymuşlar. Kahvenin içinde yetişen, hayatlarını kahveye adayan 4 nesil hep Türk kahvesi ile uğraşmış. 5. nesil ile birlikte dünya kahveleri dönemi başlamış. 5. Nesil Eda ve Emre Gönen kardeşler, en iyi kahve çekirdeklerini odun ateşinde geleneksel yöntemler ile kavurarak yenilikçi kahve sunuyorlar. 1924 Gönen, geleneksel yöntemlerin en eskisi, odun ateşinde kavrumla nefis kahveler üreten bir kahve evi, kahve atölyesi ya da kahveci...





LEZZET YENİ BİR AÇILIM

1924 yılında başladıkları kahve ve baharatın aile mesleği olduğunu söyleyen Gönen ailesinin temsilcileri, "Standartların dışına çıkarak her nesil ile birlikte olma isteği peşimizi hiç bırakmadı. Damak tadına düşkün kahveseverleri odun ateşinde kavrulmuş iyi bir kahveden mahrum etmemek için 1924 Gönen Kahve doğdu. Sıradan olanı farklı kılma isteği ve hayatımızdaki her detayda en iyisini arama tutkumuzla hareket edip damaklarda unutulmayan bir tat bırakmak için buradayız. Özellikle kahve ve baharatta değişen tüketim alışkanlıklarına ve beğenilerine uygun olarak belirlediğimiz çizgideki ilk mağazamızı İzmir Gıda Çarşısı'nda açtık. Odun ateşinde kavurduğumuz Türk ve Dünya Kahveleri ile sadece birinci kalite baharat, bitki çayları ve mutfak kuruyemişlerinin sunulacağı çok özel bir yelpaze yarattık" dedi.



ODUN ATEŞİNDE KAVURUM

Benzersiz tatları tüm kahvelerini odun ateşinde kavurmalarından geliyor. Paketli ürün satmıyorlar, baharatlar, çaylar, kahveler sipariş verilene kadar paketlenmiyor. Şampiyon baristalar, kavrum ustaları ile çalışıp benzersiz ürünler ortaya çıkarmışlar. Benzersizlik sadece kahve karışımları ile sınırlı kalmamış, iş modelleri, mağazacılık sistemleri, dekorasyonları ile de benzersiz olmuşlar. İki tip iş modeli kurmuşlar. Yeni bir dükkanda kahve ve çay servisi yapan, sipariş üzerine müşteri eşliğinde ürünü hazırlama, gerekirse öğütme ve paketleme yapan, bir kafekahve market. Bu birimlerde zengin baharat çeşitlerinin de satışı oluyor. Var olan iş yerinizde küçük bir alanda hem içecek servisi, hem de ürün satışı yapılan bir ünite kuruluyor. Yine aynı şekilde, bu 'korner'larda da hazır paketli ürün satılmıyor. 1924 Gönen bu sistemleri oldukça kolaylaştırmış, ürün-içecek hazırlama, ürün koruma gibi konularda ayakları yere basan sağlam bir eğitim veriyor. Kasa-tartı ve sipariş sistemini tek bir yapıda birleştirmişler.





MANHATTAN VE NEW JERSEY

Nitelikli malzeme, nitelikli üretim ve nitelikli sistem ile yatırımcıların ilgisini çeken 1924 Gönen'in franchising çağrısı da ilginç. Bir çeşit "birlikte kazanalım" modeli... Bu çağrı o kadar güçlü olmuş ki ABD New Jersey'den katılanlar olmuş. Bu ay, ikinci nokta açılıyor ABD New Jersey'de. Bir sonraki adım New York, Manhattan... Evet, New York Manhattan'da yeni bir kafe-kahve market açıyorlar.





ATEŞİN İLK YANDIĞI YERE DÖNÜŞ

1924 Gönen Kemeraltı, için 1930'lardan kalma bir binayı çok kısa sürede tadilatını yapıp bir kafe-kahve market haline getirilmiş. Barista eğitimleri burada veriliyor. Atıştırmalık böreklerin yanı sıra kurabiye ve pasta çeşitleri var. "Farklı sektörlerden gelen, işe karşı önyargısız insanların bir araya gelmesini önemsedik. Çünkü tıpkı aşçılar gibi baristalar, kavurucular hatta satıcıların değişmez doğruları var. Oysa biz farklı bakan, mavi okyanusta ilerleyen bir marka kurduk. Ön yargılara, olmazlara yer yok bu çatıda" diyen Kemeraltı yetkilisi Yasemin Sabırlı, "Ben filtre kahve sevmem diyenler mutlaka müdavim oluyor. İşin ilginç tarafı, en az sıcak çaylar kadar buzlu çaylar da ilgi görüyor, sanırım geçmişteki şerbetleri hatırlatan tatlar, aromalar buna neden oluyor. Yapay, fabrikasyon lezzetler yok ürünlerimizde" diyor. SCA sertifikalı eğitmen barista Ferhat Mete, "Gördüğünüz her şey bizim için tasarlandı ve üretildi. Dolaplar, raflar, tezgahlar, hatta kavanozlar bile. Bütün her şey optimize bir sistem için inşa edildi. En verimli, insana en uygun işletme sistemi için" diyor. Kurucu üye Fikret Demirci ise hibiskuslu soğuk çay, filtre kahve ve Amerikano, Devil's çikolatalı pasta denemenizi öneriyor.



SON SÖZ; Şirketlerde en önemli sermaye firmanın kendi iş alanındaki bilgi birikimi ve bu kaynağı kullanış şeklidir. Bu birikim, tecrübe ve kalite lezzet Gönen 1924 ailesinde mevcut. Ulusal ve Uluslararası marka olma ve Türkiye'de bir numara olma hedefleri hayal değil. Ülkemizin İzmir'in marka değeri aileye bu lezzet, kahve ve marka yolculuğunda başarılar diliyorum.



SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI