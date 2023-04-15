Annelerin gözünden otizm

Otizmli çocuk anneleri Filiz Serin, Nedret Özdemir ve Sema Üzel'in deneyimlerini aktardığı kitaplar okurlardan büyük ilgi görüyor. Sema Üzel'in "Acı Hamur Tatlı Kurabiye", Filiz Serin'in "Seni Yazdım" ve Nedret Özdemir'in "Otizmde Sevgi Sözcüğü Mıyık" isimli kitapları, otizmle yaşayan ailelerin hayatlarına ışık tutuyor.



IŞIK OLMAK İSTEDİLER

Kedi Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu, annelerin otizmli çocuklarıyla birlikte yaşadıkları deneyimlerini aktardığı kitapların daha geniş okuyucu kitlesine ulaşmasını amaçladıklarını söyledi. Çocukların otizm tanısı almasıyla birlikte ailelerin eğitim, terapi ve sağlık alanları başta olmak üzere mücadele içine girdiklerini vurgulayan Ahmetoğlu, "Filiz hanım oğlu Caner, Sema hanım oğlu Berkay ve Nedret hanım oğlu Göktürk ile uzun yıllar otizmi birlikte deneyimledi. Kendi olanakları ölçüsünde çocuklarının eğitimine ve hayata karışmasında destek oldular. Bu annelerimiz deneyimlerini ve çocuklarına olan sevgilerini, hayranlıklarını kitaplaştırarak bir anlamda yeni tanı alan çocukların ailelerine de ışık olmaya çalıştılar. Bu nedenle kitaplarında aktardıkları deneyimler çok önemli" diye konuştu.



YAŞAMA DAHİL EDİLMEK

Otistik çocuk ailelerinin bu kitaplarda kendi hayatlarıyla, duygularıyla, sevgileriyle birçok benzerlik bulacaklarını belirten Ahmetoğlu, şunları söyledi: "Ancak kitapların etkileri bununla sınırlı değil. Bizim gibi aileler, otizmi ve otistik bireylerin özellikilerini bulundukları her türlü sosyal çevrede anlatmaya çabalıyor. Bunun nedeni çocuklarının toplum içinde uğradıkları ayrımcılığa karşılık olarak bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve çocuklarının oldukları gibi kabullerini sağlamak. Annelerin deneyim aktarımlarının yanısıra çocuklarını da kendi gözlerinden anlattıkları bu kitaplar, otistiklerin sosyal yaşama dahil edilme yolundaki çabalar için de değerli."

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