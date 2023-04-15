Bayramın en güzel bahar rotaları

ZİGANA KÖYÜ / GÜMÜŞHANE

Trabzon Gümüşhane sınırında bulunan Zigana Köyü, yemyeşil bir Karadeniz yaylası. Halkın neredeyse yüzde doksan beşi emekli olduğu için emekli köyü diye biliniyor. Köy, sessiz sakin bir tatil için çok elverişli. Dağ havası almak, kamp yapmak için gidebileceğiniz doğa harikası Zigana köyü dillere destan Limni Gölü'ne de ev sahipliği yapıyor.

AKYAKA / MUĞLA

Bodrum'un, sıkıcı kalabalığından bıktıysanız tatilinizi Muğla`daki Akyaka'da geçirebilirsiniz. Ferahlatıcı havasıyla yakın bir zamana kadar balıkçı köyü olan Akyaka şimdiden çok popüler... Önemli bir turizm merkezi olma yolunda Akyaka mutlaka gezilip görülmesi gereken rotalar arasında yer alıyor. Deniz ürünleri ise muhteşem...

ÖZDERE / İZMİR

İzmir'in diğer tatil beldelerine göre göreceli olarak daha sakin olan Özdere muhteşem doğal güzellikleriyle görülmeye değer. Yerli ve yabancı turistler tarafından son yıllarda keşfedilmeye başlanan Özdere, seyrek nüfus yapısıyla İzmir'in diğer popüler tatil beldeleri gibi insan akınına uğramadan gidip görülmesi gereken cennetten bir köşe. Güzel koylarında yüzmek için henüz erken ancak özellikle Kalemlik Milli Parkı'nı mutlaka görün.

BABAKALE / ÇANAKKALE

Asya kıtasının batıdaki en uç noktası olan Babakale Köyü, Çanakkale'ye bağlı Ayvacık ilçesinde yer alıyor. Tarihi açıdan oldukça zengin olan Babakale, Osmanlın'ın da son kalesi olarak biliniyor. Deniz ürünleriyle ünlü Babakale'yi ilk fırsatta gezilecek yerler arasına ekliyoruz.

NARLIKUYU / MERSİN

Akdeniz'in incisi Mersin'in sahil şeridinde yer alan Narlıkuyu'nun tarihi Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. Silifke ilçesine bağlı. Aynı sahil şeridinde birçok tatil beldesi bulunurken Narlıkuyu'yu onlardan ayıran birçok özelliğe sahip. Tekir Ambarı Sarnıcı, Boğsak Koyu ve Boğsak Adası, Uzuncaburç Antik Kenti, Kanlıdivane, Astım Mağarası, Adamkayalar, Cennet ve Cehennem Obrukları, Göksu Deltası, Aya Tekla Kilisesi'ni mutlaka gezin.

OYLAT / BURSA

Oylat... Anlatılmaz yaşanır... Öyle bir yer ki, mağara, şelale ve şifalı kaplıcaları bir arada. Fosil mağarasını gezebilir, şelalelerini keşfedebilir, kaplıcalarının sıcak suyunun keyfi ni çıkarabilirsiniz.

KAPIDAĞ YARIMADASI / BALIKESİR

Balıkesir Kapıdağ Yarımadası, Erdek ve Ocaklar Köyleri, Marmara bölgesinde oldukça popüler olan tatil yerleri. Zengin su kaynakları ve oksijen deposu havasının yanında antik uygarlıkların da beşiği. Ama asıl keşfedilmesi gereken yerleri nefes kesen koyları. Zengin ve her bütçeye uygun konaklama seçenekleri mevcut. Bayram tatilinizi bu cennet gibi koylarda geçirebilirsiniz. Narlı, İlhanlar, Doğanlar, Turanlar, Ormanlı ve Ballıpınar köylerini mutlaka görün...

ERİKLİ / EDİRNE

Edirne Erikli, harika bir sahil beldesi. Akvaryum tadında tertemiz denizi, sessiz sahile sahip. Çok fazla bilinmemesi huzurlu tatil arayanlar için ideal. Tatil rotanıza mutlaka ekleyin, kesinlikle pişman olmayacaksınız.

ERİKLİ YAYLASI / YALOVA

Yalova'da cennetten bir köşe... Teşvikiye Köyü'nün hemen üstünde yer alan Erikli Yaylası, doğa severler tam bir keşif ve dinlence alanı. Yeşilin bir bir tonuna sahip ormanda köy kahvaltısı hemen ardından da yürüyüş yapmak farklı bir deneyim... Daha bitmedi, birbirinden güzel iki şelale sizleri doğal güzelliği ile büyüleyecek...

NADİR UYSAL