İzmir’in 110 yıllık ‘Kitapçı’ kardeşleri

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Selanik'ten İzmir'e göç eden Fahrettin-Hüsnü kardeşlerin 1913 yılında kurduğu Yavuz Kitabevi, bu yıl 110. yaşını kutluyor. Ailenin mirasını ikinci kuşak olarak bugüne kadar getiren Ragıp-Birgül Kitapçı kardeşler, babalarından devraldıkları mirasa sahip çıkıyor. 110 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını belirten Ragıp Kitapçı, "Bugünlere gelebildik, devam edebildik. Yıllardan beri mesleğin içerisindeyiz. Rahmetli amcam ve babamın kurduğu ve bizlerin devraldığı müessese bu kadar yıldır faaliyette bulunuyor. Çok memnuniyet verici bir şey. Bir asrı geçmiş firmaların olması olmak çok güzel bir şey ve biz de onlardan birisiyiz" dedi.

YAVUZ ZIRHLISI'NA SELAM

Ailesinin Balkan Savaşları sonrasında Selanik'ten İzmir'e göç edip, geçimlerini sağlamak için kitap ve kırtasiye dükkanı açtığını söyleyen Ragıp Kitapçı, "Babam ve amcamın kurduğu bu dükkanda ailenin diğer mensupları da birlikte çalışmış. Amcamız İstanbul Hukuk Mektebi mezunu. Dedemiz Selanik'te müderrislik yapmış. Manastır, Üsküp gibi yerlerde görevlerde bulunmuş. Aile buraya göç edince kendi durumlarına uygun olduğu için de kitap ve kırtasiye dükkanı açmış" ifadelerini kullandı. Kitapçı, 'Yavuz Kitabevi' isminin ise o dönemlerde meşhur gemilerden olan 'Yavuz' zırhlısından alındığını söyledi.

SOYADLARINI ATATÜRK VERDİ

Soyadı Kanunu sonrası Atatürk tarafından aileye verilen 'Kitapçı' soyadının hikayesini paylaşan Ragıp Kitapçı, amcaları Hüsnü Kitapçı'nın Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillik yaptığını belirterek, "Milletvekilli görevi sırasında ve hemşehrisi olarak bizzat Atatürk ile tanışıyor. Atatürk'e kitaplar götürdüğü ve bu işi yaptığı için soyadı yasası çıktığında bizzat Atatürk, 'Kitapçı' soyadını veriyor. Atatürk, 'Sizin soyadınız Kitapçı olsun' diyor. İlk soyadımızı o şekilde alıyoruz. Bizim için bu çok onur verici bir soyadı ve gururla taşıyoruz" diye konuştu.

EDEBİYATÇILARIN UĞRAK YERİ

Dükkanı edebiyata meraklı olan kişilerin ziyaret ettiğine dikkat çeken Kitapçı, "Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Türk Edebiyatı'nın önemli roman ve hikaye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı, kendisi uzun yıllar Bodrum'da yaşadı ama sıklıkla İzmir'e gelirdi ve bize de uğrardı. Çok gür sesi vardı. Bir de çok ünlü 'Merhaba' lafı vardı. Yanında sıklıkla bulunan İzmirli Şadan Gökovalı da olurdu. Bunlar hep edebiyat meraklısı kişilerdi" dedi.