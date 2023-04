Çocuklar için çifte bayram hediyesi

Yazar: Fatma Nur Kaptanoğlu FATMA Nur Kaptanoğlu'nun yazdığı, Rüya Erkan Öcek'in resimlediği hikâyede, yoğun kar yağışı sebebiyle okuluna gidemeyen Akça'nın evde canı çok sıkılır. Evinin camından dışarı bakarken şaşkın bakışlarıyla karların arasında yürüyen Pinku'yu görür. Farklı yaşam koşullarına sahip olan Akça ve Pinku'nun yolları soğuk bir kış gününde birleşerek, sıcacık bir dostluğun temeli atılır.Yazar: Dr. Dominic Walliman ÖDÜLLÜ bilim yazarı, bilimsel içerik üreticisi ve kuantum fiziği uzmanı Dr. Dominic Walliman'ın kaleme aldığı Profesör Astro Kedi isimli kitap serisinin ilki "Profesör Astro Kedi ile Derin Deniz Yolculuk" yayımlandı. Parlak renkler ve eğlenceli karakterlerin modern birleşimiyle hazırlanan illüstrasyonlar ise Tate Modern, New York Times, BBC Radio 4, Apple, Google ve The New Yorker olmak üzere çok sayıda kurumla çalışan Ben Newman'a, çeviri ise Şükran Beklim Devecioğlu'na ait. Profesör Astro Kedi'nin Suzi, Mimi, Pofi, Kurbik ve Astro Fare'den oluşan ekibi, Picton Castle adlı gemileri ile okyanusun en karanlık, derin ve gizemli yerlerini keşfe çıkıyor. Bir araştırma gemisinin içinde geçen hikâye, Kelp Ormanları'ndan mercan resiflerine, Galapagos Adaları'ndan Antarktika'ya, Kuzey ve Güney Kutuplarındaki yaşamlara dokunuyor.Çeviren: Nil Karaibrahimgil "GRETA and the Giants" adıyla yayımlanan orijinal kitap, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü aktivist Greta Thunberg'in iklim değişikliği ile mücadele konusundaki çabaları sayesinde dünya çapında bir hareket başlamış ve "Fridays for Future" adı altında geniş kitleler tarafından desteklenen bir hareket haline gelmişti. Greta'nın hayatından esinlenen hikayenin çocukların iklim değişikliği hakkında bilinçlenmelerine ve harekete geçmelerine ilham vermesi hedefleniyor. Kitap, ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil tarafından Türkçe'ye çevrildi.Yazar: Christine Evans CHRISTINE Evans'ın yazdığı ve Yasmin Imamura'nın resimlediği "Maceraperest Böcek Bilimci Evelyn", potansiyelini keşfetmeye meraklı küçük bir kız çocuğunun doğayla kurduğu ilişkiyi, keşiflerini ve kendi yolunu cesurca nasıl çizebildiğini konu alıyor. 6 yaş ve üzeri okurlar için hazırlanan ve çevirmenliğini Zeynep İrem Çeven'in üstlendiği eser, böceklere doğaya ilgi duyan Evelyn'nin Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki böceklerle deneyimlerini, kendine koyduğu hedeflere doğru kararlılıkla nasıl ilerleyebildiğini ve karşısına çıkan engellere rağmen çocukluktan yetişkinliğine uzanan yolculuğun hikâyesini rengârenk resimlerle çocuklara sunuyor.Yazar: Sırma Aksüyek Cümbüşel ÇOCUKLAR, renkli ve eğlenceli sayfalarda Kirpi Piki ile yolculuğa çıkıp hem okumayı ilerletebilir hem de Kirpi Piki ile sosyalleşme, mücadele, hayal kırıklığı ve sonunda gelen mutluluk gibi çeşitli kavramları öğrenebilir. irpi Piki: Tatlı mı Tatlı Kiraz Ağacı kitabı, sevimli Piki'nin maceralarından sadece biri. Piki'nin pek çok platformda erişilebilen diğer maceraları ile çocuklar hem eğleniyor hem de diş fırçalama, tuvalet eğitimi, alfabe, nezaket gibi temel eğitimlerine destek sağlıyor. Kitapların sonunda yer alan boyama sayfaları ile çocuklar aktif bir şekilde Kirpi Piki'nin dünyasına dahil olabiliyor.Yazan: Eda Albayrak MATEMATİKLE örülü hikâyesiyle Beyaz Sakal'ın Hazinesi, gerçek hazinenin ne olduğunu keşfetmek isteyen okurlar için eğlenceli bir macera... Yaratıcı düşünme üzerine çalışan Eda Albayrak okurlarını, matematikle düşündüren bir korsan macerasına davet ediyor. Müjde Başkale'nin resimlediği bu macerada, bir süreliğine aynı evde yaşayan kuzenler emekli denizci dedelerinin anlattığı korsan hikâyesiyle bir oyuna dahil oluyor, parolalara dönüşen matematik sorularını cevaplıyor, şifreler çözüp keşifler yapıyor. Bu eğlenceli oyunda, dedelerinin ipuçları vererek işaret ettiği gerçek hazinenin ne olduğunu da keşfediyorlar.u bebek gerçekten büyüyor! Baby Alive Büyüyen Bebeğim, bir bebekten kız çocuğuna dönüşüyor. Aslında, çocuklar onunla ilgilendikçe boyu 10 cm artıyor. Çocuklar, 8 mutluluk temalı oyuncak bebek aksesuarına da bayılacak. Paketten Happy Hope mu yoksa Merry Meadow mu çıkacak? Paketi açtıktan sonra bebeğiniz hareket etmeye başladığında öğreneceksiniz!arbie Pasta Dükkânı oyun setiyle pastane işletme eğlencesini keşfedin. Pasta yapmayı seven çocuklar bu oyun setiyle pasta dükkânı işletip lezzetli pastalar ve tatlılar hazırlayabilir. Pembe saçlı ve minyon Barbie bebek çizgili sevimli elbisesi ve önlüğüyle pasta yapmaya ve pastaları süslemeye hazır.Koleksiyona uygun bu Harry Potter bebeği Hogwarts'a yapacağı ilk seyahatte genç büyücüye katılmaları için hayranlarını çağırıyor! Peron 9 3/4'teki ikonik sahneden ilham alan Harry Potter bebeği seyahat kıyafetlerinin yanı sıra baykuşu Hedwig, hayranların setten çıkan bir çıkartma sayfasıyla süsleyebilecekleri valiz ve bavul taşıma arabası gibi hikaye anlatımını güçlendirecek parçalara sahip.ocuklar, Thomas ve Kana metal trenleri başlangıç kapılarına yerleştirebilir, ardından kolu çekip iki arkadaşın Cannonball Virajı boyunca hızla yarışıp bitiş çizgisine varmasını sağlayabilir. Pist seti, dostça gerçekleşen bu kıyasıya rekabete bambaşka eğlenceler katan virajlar ve dolambaçlı yollarla doludur. Sete dâhil olan 2 adet tekerlekli lokomotif plastik bağlantı noktalarıyla diğer tekerlekli ve motorlu lokomotiflere, araçlara, yük vagonlarına veya yolcu vagonlarına bağlanabilir.ot Wheels Track Builder Unlimited Sonsuz Çember Pisti, standart bir çemberi iki farklı heyecan verici ve zorlu kuruluma dönüştürerek sizi görsel açıdan heyecan dolu hız denemelerine teşvik ediyor. Ayaklı fırlatıcı, arabaları sonsuzluk çemberine doğru hızlandırıyor, ardından onları yakalama kupasına fırlatan çıkış pistine inmelerini sağlıyor.Robocar Poli'nin bulunduğu Süpürge Kasabası güçlü bir arama kurtarma ekibine sahip küçük bir kasabadır. Bu robotlar transform özelliğine sahip olup bir anda araba, helikopter, kamyon veya çok fonksiyonlu bir istasyon halini alabilir. Bu ekipte Polis arabası, Ambulans, itfaiye arabası, arama ve kurtarma helikopteri, arama kurtarma botu gibi birçok görevli robot mevcut.farklı dinozordan ve masa üstü 1 volkan dağından oluşan bu set ile içinde ki yaratıcı tarafı ortaya çıkaracaksın. 6 adet küçük dinozoru ve volkan dağını dilediğin gibi boyayabilir, kendi özgün tasarımını oluşturabilirsin. Kitin içerisinde bir macera oyunu da bulunmaktadır. Ayrıca masa üstü Volkan dağını, sirke ve kabartma tozundan oluşan karışım sayesinde püskürtebileceğini biliyor muydun?u boyalar, el ve tekstil ürünlerinde leke bırakmaz. Uygulanan zeminde tortu bırakmaz ve silinebilme özelliğne sahiptir. Ürün Avrupa oyuncak standartına (EN71) uygun üretilmiştir. Ürün kesinlikle kanserojen madde içermez.