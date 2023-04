Tarihe çiçekle atılan imza Bayındır

24'üncü Uluslararası Çiçek Festivali'ne iki haftadan az bir süre kala baharın rengarenk coşkusunu herkesten önce çiçeğin başkenti Bayındır'da yaşamaya ne dersiniz? Her türlü çiçeğin pervasızca açtığı mis kokulu kent çiçeklerinin güzelliği kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle de büyülüyor. Çiçekler her daim açıyor...







İzmir'e yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Bayındır, zengin tarihi, doğası ve her şeyden önemlisi ruhunuzu okşayan muhteşem çiçekleriyle sizi çağırıyor. Dağlarından yağ, ovalarından bal damlayan şehir olarak bilinen "Bayındır'da çiçekler dört mevsim açıyor. Yılda 25 milyon çiçeğin yetiştirildiği Bayındır'ın enleri Yeni Asır okuyucuları derledik. Gelin tarihe imzanı çoktan atmış çiçek diyarını birlikte gezelim. Tanrının överek yarattığı Bayındır, Küçük Menderes Havzası'nın etrafında şekillenmiş saklı bir cennet. Bu güzel ilçe sırtını Bozdağlar'a yaslayıp, bambaşka bir görünüm kazanırken, kuzeyde Çatma ve Çal Dağı, Kuzeybatıda Mahmut Dağı, güneyinde ise topraklarına bolluk ve bereket taşıyan Küçük Menderes nehri ve bereketli ovasıyla çevrilidir. Bayındır'da tarih ne zaman başlar, ilk nefes ne zaman alınır bilinmez ama, buraya ilk gelen ve bir daha hiç ayrılmayan tek varlık "çiçek" olmuştur. M.Ö 3000'li yıllarda kentte Hititler egemenlik sürse de, Frigler ve Lidyalılar da sırasıyla kente hüküm sürmüşlerdir. Bayındır'ın tarih içindeki coğrafi konumu Bizanslıları'da kendine çekmeyi başarmıştır. Malazgirt zaferinden sonra kent Türklerin eline geçmiş, 24 Oğuz Boyu'ndan biri olan "Bayındır Boyu" bu bereketli topraklara kalıcı olarak yerleşmiştir. Selçuklu egemenliği ardından da şaşalı Osmanlı devri yaşanmış ve ilçenin tarihi Cumhuriyetle birlikte günümüze kadar ulaşmıştır.







CENNETTEN BİR KÖŞE

Bayındır Kalesi, Dar'ul Kurra Cami, Hacı Sinan Cami ve Medresesi, Çinili Mescit, Gömeçli, Kelleci ve Eskici Dede Türbeleri mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler. Retore edilen Ermeni ve Rum Kiliseleri ise görülmeye değer bir başka gözde mekanlardan. Yine tarihi Tekel Hanı, Papaz Evi, Hanlar ve tarihi çeşmeler ile adeta zamanın eşiğine sıkışmış İstasyon Garı sizi zaman tüneline içine çekecek. Her geçen gün adından biraz daha bahsettiren Alankıyı ve Çınardibi yaylaları ile ilçeye 7 km uzaklıkta bulunan Ergenli ve Dereköy kaplıcaları doğanın sizlere cömertçe sunduğu nimetlerden sadece birkaçı.







ÇİÇEKLERİN ANNESİ ZEYNEP TEYZE

Bayındır'da çiçeğin hikayesi Selanik göçmeni Zeynep Çakır ile başlıyor. Bayındırlıların Zeynep annesi 1294'de Selanik'te doğmuş. 1941 yılında ailesiyle birlikte Türkiye`ye göç etmek zorunda kalınca İzmir`in Bayındır ilçesine yerleşmiş. Zeynep annenin çocukluğundan buyana çiçeklere olan aşkı hiç bitmemiş. Nur yüzlü Zeynep anne, komşuların bahçelerindeki çiçeklerden dallar kırarak, evinin önündeki tenekeden saksılarına çiçekler dikmiş. Aklınıza ne geliyorsa... Ortancalar, sarmaşıklar, cenanlar, begonyalar, fesleğenler, şebboylar ve küpe çiçekleriyle evini cennetten bir köşe haline getirmiş.











MEŞALEYİ YAKMIŞ

Aslında, bu şirin ilçede çiçekçilik sektörünün meşalesini Zeynep teyze farkına varmadan o yıllarda yakmış. Bir gün babası kızının bin bir emekle diktiği çiçek saksısını dükkanının önüne koymuş. Aman Allahım gelen geçenin çiçekte gözü kalmış. Bir gün, İzmirli bir çiçekçi esnafı, Zeynep teyzenin yetiştirdiği birbirinden zarif çiçekleri görünce aklı başından gitmiş. Sorup soruşturduktan sonra Zeynep anneye ulaşmış. Bakmayın anne dediğimize, Zeynep Çakır o zamanlar yetiştirdiği çiçekler gibi güzel bir genç kız. İzmirli esnaf tüm çiçeklere talip olmuş. İşte o günden sonra Zeynep annenin ve göç ettiği Bayındır'ın kaderi değişmiş. 89 yaşındayken vefat eden Zeynep Çakır'ın çiçeklerle bezeli heykeli bu gün çiçek diyarının başköşesini süslüyor.







NASIL GİDİLİR, NEREDE KALINIR?

Bayındır otomobiliniz ile size yaklaşık 1 saat mesafede. Otobanı kullanarak rahat ve konforlu bir yolculuk yapabilirsiniz. Sık aralıklarla otobüs ve tren seferleri mevcut. Kentte konaklayabileceğiniz kaliteli tesis sayısı ise sınırlı.







NE YENİR?

Bayındır'ın yöresel yemekleri meşhur. Bunların başında katmer ve etli ekmek geliyor. Keşkek, köy ekmeği, pişmiş turşu, ada pilavı, Bayındır usulü tarhana, otlu pide ve muhteşem patlıcan balığı alternatif lezzetler arasında.



