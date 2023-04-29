Bu köftenin harcında Balkan kokusu var

Zevki selim sahibidir köfteci/ Selim Sevelim Kadr-ü kıymetin bilelim/ Bu köfteler kara düşünceyi ak eder/ Gelenler aç gelir tok olarak kalkar giderKöfteler, ülkemizde coğrafî bölgeleri, sosyal yapıyı ve çevrenin özelliğini yansıtan yöresel ürünlerimizdir. Çoğunluğu bugün Yunanistan Makedonya'sından gelen muhacirler İzmir'e kendi kültürlerini de getirmişlerdir. Esasen, Balıkesir, Bursa ve İnegöl taraflarında da çoğunlukla çok benzeri türde köfte bilinir bunların çoğunun da menşei Balkan Türkleridir. İnegöl Köftesi Bulgaristan göçmeni olan besler ailesine dayanmaktadır. Filibe'nin Pazarcık ilçesinde aile mesleği olarak köftecilik yapan ve burada "Köfteciler" diye anılan ailenin oğlu İbrahim Besler İnegöl'e göç ettikten sonra İnegöl'de de aile mesleğini sürdürmeye devam etmiştir. İnegöl Köftesi 1900'lü yılların başlarında Bursa'nın İnegöl ilçesine göç eden Balkan Türkleri'nin beraberlerinde getirdikleri bu lezzet, yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Hazırlanması ve lezzetine ulaşılması kolay değil.





110 YILDIR AYNI LEZZET

İnegöl köfte 110 yıldan bu yana aynı şekil ve aynı lezzet ile hazırlanan ve İnegöl´de ortaya çıkan lezzetli bir yiyecektir. Bilinen genel kanı İnegöl köftesinin 20. yüzyılın başlarında Balkanlar'dan göç eden Türkler tarafından getirildiğidir. Hazırlanması oldukca zahmetlidir, önce beş ya da üç numaralı ayna ile çekilen kıyma ardından dinlenmeye bırakılır. Daha sonra aynı kıyma bu kez de bir numaralı aynadan geçirilip, yoğurulur. Izgara edilmeden önce 3 saat daha bekletilir. İnegöl Köftede kullanılan baharat miktarı çok azdır, bunun nedeni baharat tadının et tadını bastıracağı korkusudur. Zaten İnegöllü ustalar, kalitesiz kıymadan hazırlanan köftede kullanılan yoğun baharatların bu kötü tadı engelleme amacı taşıdığını söylerler.İnegöl köfte yanında piyaz ve İnegöl şırası ile servis yapılır.