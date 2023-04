Depremzedeler için hurdadan sanat

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinee bağlı Yeni Mahalle'deki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 53 yaşındaki Mervan Altınorak, 2013 yılından bu yana topladığı metalleri geri dönüştürerek pelikandan balığa, attan deniz kızına kadar 70'in üzerinde heykel yaptı.Altınorak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bir süre ara verdiği çalışmalarına İzmir'den gelen "yarım at" heykeli siparişi üzerine 1 Mart'ta yeniden başladı. Yaklaşık 20 günde zincirden bujilere, kaşıktan makasa kadar 15 bin parçadan oluşan heykelini tamamlayan Altınorak, 2 metre yüksekliğe, 1 metre 65 santimetre genişliğe sahip eserini İzmir'e gönderecek. Mervan Altınorak, İzmir'de bir evde sergilenecek eserinin satışından elde edilecek gelirin bir kısmını depremzedelere bağışlayacak.Mozaik sanatıyla da ilgilenen Altınorak, 2013 yılında ABD'nin New York kentinde istenen mozaik tablalı demir masa siparişiyle metalle uğraşmaya başladığını söyledi. Metalle uğraşmaya başlamasının ardından hurdadan ürünlere merak sardığını anlatan Altınorak, şunları aktardı: "Hurdadan heykel yaparken kendimi buldum. Metalin yanı sıra plastik ve elektronik atıkları da kullanıyorum. Heykel yapacağım ürünleri genellikle hurdacılardan alıyorum. Bazen sembolik olsun diye kendi topladığım atıklardan da heykeller yapıyorum. At, balık, böcek, kuş, deniz kızı, çiçek gibi heykellerin yanı sıra kinetik ürünler de yapıyorum." Altınorak, depremin ardından işlerinin bir süre durduğuna değinerek, İzmir'den 1 Mart'ta hurda metalden at yapması talebiyle yeniden atölyesine girdiğini söyledi. Atölyesinde "yarım at" heykeli yaptığını aktaran Altınorak, şöyle konuştu: "15 bin parçadan oluşuyor. Yaklaşık 20 günde tamamladım. Verniğini atıp tamamlayacağız. Herhangi bir aksilik olmadan satılırsa gelirinin büyük bölümünü depremzedelere bağışlamak istiyorum. İlk kez yarım at yapıyorum. Bu heykelin ağırlığı 200 kilogram." Mervan Altınorak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde öğrenim gören kızı Dilara ile şimdilerde yardımcısı olan Mustafa Geçin'i yetiştirdiğini sözlerine ekledi.