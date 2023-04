Tac Mahal kapılarını 14. sezona açtı

Bayraklı Turan'da 14 yıldır faaliyet gösteren Tac Mahal Club, Yekta Alabay ve Ayhan Zirek ortaklığında geçen sene olduğu gibi bu sezon da İzmir gecelerine doludizgin bir giriş yaptı. Ramazan Bayramı'nda kapılarını açan ünlü işletmeye eğlence müdavimleri büyük ilgi gösterirken, mekan çalışanları 3 gece boyunca yoğun bir mesai harcadı. Havai fişek gösterileriyle İzmir'i selamlayan Tac Mahal, DJ Murat Çakır'ın çaldığı en popüler parçalarla geç saatlere kadar tempoyu düşürmedi. 13 senedir burada pikap başında olan ve müzik listelerini yakından takip eden genç DJ, konukların nabzına uygun parçaları seçerek adeta nokta atışı yaptı. Haftanın 6 günü kapılarını açık tutan mekan, yaz döneminde birbirinden renkli gecelere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl önemli konserlere ev sahipliği yapan Tac Mahal, o dönemde Sefo, DJ Doğuş Çabakçor, Lvbel C5 gibi ünlü isimleri de İzmirli sevenleriyle buluşturmuştu. 750 kişi kapasiteli mekan, haftanın 6 günü gece 00.00'dan 03.30'a kadar hizmet verecek.





MANZARA EŞLİĞİNDE

İzmir Körfezi'nin en güzel yerine konumlanmış olan Tac Mahal, açıldığı günden bu yana gerek İzmirlilerin gerekse yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olmaya devam ediyor. İzmir'e yakışır bir mekan açmanın gururunu yaşadıklarını belirten genç patron Yekta Alabay "Önceden İzmir'den İstanbul'a eğlenmeye gidilirken artık İstanbul'dan bize eğlenmeye gelen, hatta yurtdışından aylar önce rezervasyon yaptıran bir müşteri kitlemiz var. Bu sene de her zaman ileriye dönük vizyonumuzla, müşterilere daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Her yıl olduğu gibi 14. sezonumuzda da bizi yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi. İzmir'in en iyisi olmaya devam edeceklerini söyleyen genç patron, ayrıca yakın zamanda turizm ve eğlence sektöründe de İzmir'e sürpriz yatırımlar yapmaya devam edeceğini müjdeledi. Gece hayatını seven ve eğlence merkezi işletmeciliğine ilk kez Tac Mahal ile başlayan Alabay, "Uzun yıllar İzmir, İstanbul ve yurtdışındaki pek çok kaliteli mekanda bulundum. Hem oralardaki eksiklikleri gözlemledim hem de hoşuma giden kısımları hafızama ekledim. Bir süre sonra bu sektöre girmeye karar verdim ve denize sıfır eğlence mekanı hayalimi Tac Mahal ile gerçekleştirdim" açıklamasını yaptı.





ÖNCELİK MÜŞTERİ GÜVENLİĞİ

Otopark sorunu olmayan ve her mekanda olduğu gibi vale hizmeti sunulan işletmede, kapı güvenliği ile iç güvenlik konusuna önem verdiklerini söyleyen Ayhan Zirek ise "Birinci önceliğimiz, gelen müşterilerimizin rahatça eğlenip, herhangi bir sorun yaşamadan buradan ayrılması. Pek çok yerde önce mekanın güvenliği sağlanır. Biz İzmir'deki bu algıyı değiştirdik ve mekanın değil tamamen müşterilerin güvenliğini ön planda tuttuk. İster ailenizle gelin ister sevgilinizle, isterseniz de bayan olarak yalnız başınıza. Herhangi bir sıkıntı durumunda güvenlik ekibimiz müdahale edip olay çıkmasını önlemeye çalışır. Kimsenin huzurunun bozulmasına izin verilmez. Herkes gönlünce eğlenip, problem yaşamadan buradan ayrılır" dedi.



■ ERCAN AKGÜN