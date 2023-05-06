Kurtuluş tarihinin anıları canlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak kente kazandıracağı ve Manisa Kurtuluş Müzesi projesi, Manisa halkının Yunan işgali öncesi, sırası ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Kurtuluş Müzesi'nin temeli törenle atıldı. Müzenin Cumhuriyet'in 100. Yılı olan 29 Ekim 2023 yılında açılması hedefleniyor.

Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan acı olayların unutulmaması gerektiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Belki yüz yıl önce olmuş ama üzerinden yüzlerce yıl daha geçse unutulmayacak, unutulmaması gereken bir acı yaşadı bu millet. Sevr antlaşmasıyla silahlarına el konulmuş, orduları dağıtılmış ve her köşesi bilfiil işgal edilmiş bir ülke.

Ve Manisa. 26 Mayıs 1919'da düşman postallarının topraklarına değmesiyle birlikte uzun bir süre çaresizlik, acı ve gözyaşıyla kurtarıcısını bekleyen bir şehir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan ve büyük Türk milletinin gönlüne bir güneş gibi doğan Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'dan yaktığı kurtuluş meşalesiyle yeniden ayağa kalkan Türkiye" diye konuştu.

GEÇMİŞİN BELGELERİ

Kurtuluş Müzesi projesinin içeriği hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, "Kurtuluş Müzesi de yine aynı anlayışla geçmişimizi unutturmamak adına hazırlanmış, önemsediğim bir projedir. Manisa Kurtuluş Müzesi projesi, Manisa halkının Yunan işgali öncesi, sırası ve sonrasında yaşadıklarını anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Kurtuluş Savaşı dönemindeki Manisa tarihinin günümüz ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladığımız müzemizde 1919 ve 1922 yılları arasındaki olayların belgeleri yer alacak. Ayrıca Milli Mücadele esnasında yaşananların somut örnekleri de sergilenecek" diye konuştu.

ZEYBEKLERE SAYGI DURUŞU

TİRE Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak ilçede Zeybek Müzesi kurdu. Müze, aynı zamanda İzmir'in de ilk ve tek 'Kuvayı Milliye Müzesi'ni bünyesinde bulundurma unvanını taşıyor. Hazırlıkları 2 yıl süren Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi, 15. yüzyıldan günümüze kadar uzanan zeybekler tarihi ve kültürü ile milli mücadele dönemini yansıtan birçok envanteri bünyesinde bulunduruyor.

ÇOK BÜYÜK BİR MÜCADELE

Müzede, zeybeklerin tarih içerisinde kullandığı tüfek ve yatağan gibi silahlar, kıyafetler, aksesuarlar, zeybeklere dair efemera ve plaklar, zeybeklere dair 4 bine yakın fotoğraf ve 10 bine yakın arşiv belgesi ile Osmanlıca ve İngilizce gazete haberleri, ziyaretçilerin ve araştırmacıların ilgisine sunuldu. Ayrıca müzede, zeybeklere dair yaklaşık 400 yıllık geçmişi olan eserler ile milli mücadele döneminde kullanılan orijinal silahlar ve kıyafetler bulunuyor. Bunun yanı sıra her biri tarihi gerçekliğe uygun silikon mankenler ve tematik odalar da müzede mevcut. Müze ile ilgili konuşan Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Zeybeklerin, cumhuriyetin kuruluş aşamasında, Kuvayı Milliye hareketi ile birlikte Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında çok büyük emekleri geçmiş. Özellikle Yunan'a karşı çok büyük mücadele göstermişler. Düzenli ordu kuruluncaya kadar bu direniş, onların mücadeleleri ile sürdürülmüş. Akabinde Mustafa Kemal Atatürk'ün düzenli orduyu kurması ile Kuvayı Milliye birliklerinin büyük bölümü düzenli orduya katılmış. Bu müze de onları yad etmek için kurulmuş" dedi. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hayallerimizden bir tanesi olan bu müzenin açılışa hazır hale gelmesi bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Bu müze içerisinde, kahraman ecdadımızın vatan sevgisini ve onların o dönemlerde ortaya koydukları zeybek kültürünü burada izlemenin ve gelecek nesillere aktaracak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

TARİHİN İKİ ASIRLIK TANIĞI

AYDIN'IN Germencik ilçesinde bulunan ve mübadeleden önce ilin önemli ticaret merkezlerinden olduğu bilinen Rum köyü Mursallı, günümüzde de hem ticari açıdan hem de mübadil yerleşimi olarak önemini koruyor. 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan nüfus mübadelesi anlaşmasının ardından Yunanistan'ın Selanik iline bağlı Grebene Kenti'nin köylerinden gelen mübadillerin yaşamasıyla önem kazanan Mursallı Mahallesi, tarihi dokusuyla ilgi çekiyor.

ESERLER KÖYLÜDEN

Burada yaşayan vatandaşlar ise Mursallı'nın simgesi haline gelen ve zamanla yok olmaya yüz tutan Rumlardan kalma yaklaşık 2 asırlık tarihi kilisenin restore edilerek "Mübadele Müzesi"'ne dönüştürülmesini istiyor. Kilisenin müzeye dönüştürülmesi ile birlikte geçmiş tarihin gelecek kuşaklara aktarılacağını ifade eden mahalle sakinleri aynı zamanda kilisenin Aydın turizmine de önemli katkı sağlayabileceğini ifade etti. Mursallı'da doğup büyüyen emekli öğretmen Fikret Özer, "Kilisenin yıkılma durumu var ve harap bir vaziyette. Biz bu kilisenin restore edilmesini ve bir 'Mübadele Müzesi'ne dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Şayet mübadele müzesine dönüştürülürse, burada yer alacak eserler köyümüzdeki insanlarda mevcut. Atalarımızdan kalma eşyalar ve donelerle bu müzeyi doldurmak mümkün" şeklinde konuştu. Kilise de ayrıca bir papazın mezarının da olduğunu sözlerine ekleyen Özer, "Kilise içerisinde Anastasias adında bir papazın mezarı da var. Bu papaz 37 yaşında ermiş bir kişi olarak ilan edildiği için bu kilisenin içine defnedilmiş. Normalde kilise papazları o kilisenin avlusuna gömülürken, bu kişinin ermiş bir kişi olduğu iddia edildiği için kilisenin içine gömülmüş. Bu yönüyle de kilisenin dikkat çekici bir özelliği" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK