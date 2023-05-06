Sadeliğin ve asaletin rengi bej

Moda dünyasında sade ve kurtarıcı renkler denildiği zaman akla ilk gelen bej rengidir. Bu sezon bej rengi ön plana çıkarken bizler için de kurtarıcı oluyor. Sadeliğin simgesi olan bej bu yazın favori rengi! Beje en çok yakışan renkler arasında siyah ilk sıralarda yer alıyor diyebiliriz.

Bej ve siyah uyumu ile abiye kombinlerinden günlük kıyafet kombinleri ne kadar birçok kombini gönül rahatlığı içinde yapabilirsiniz. Ama baştan aşağı bej rengi tonlarını giyerek hem stil sahibi hem de şık görünmeniz mümkün!

Özellikle yaz kombinlerinde, plaj kombinleri sıklıkla tercih edilen bej ve beyaz uyumu etkili ve dikkat çekici kombinler sağlayacaktır.

FULYA TANYOL