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Haberler Cumartesi Kral Şakir turneye çıkıyor

Kral Şakir turneye çıkıyor

20.5.2023

Gazete

Kral Şakir turneye çıkıyor
Varol Yaşaroğlu, çocukların severek takip ettiği Kral Şakir serisinin yeni kitabı "Cilala, Parlat Bir Dürüm Patlat!" tanıtımı için, D&R ev sahipliğinde Türkiye turnesine çıkıyor. İlk durak Antalya'dan sonra Yaşaroğlu, Alanya ve İzmir'deki D&R mağazalarında minik okuyucularla buluşacak. Türkiye'nin ilk ve tek Türk yapımı çizgi dizisi Kral Şakir'in yeni serüvenlerinin yer aldığı "Cilala, Parlat Bir Dürüm Patlat!" kitabı, serinin onüçüncü kitabı olarak yayınlanıyor. Varol Yaşaroğlu yeni kitabını 17 Haziran'da İzmir D&R Hilltown Karşıyaka AVM'de imzalayacak.
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