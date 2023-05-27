Bilim, Spor ve Sanat Şenliği’nde buluşma

İZMİR İmam Hatipler 2. Bilim, Teknoloji, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlendi.

Şenliğe; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İl Milli Eğtim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, İzmir Eğitim Birsen Şube Başkanı Alı Kaya. STK başkan ve temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümü koordinesinde Geleneksel Bilim, Teknoloji, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği, teknoloji, spor ödülleri ve çadır alanı olmak üzere 3 ayrı alanda imam hatip okullarının yanı sıra ortaöğretim, mesleki teknik eğitim, temel eğitim, özel eğitim ve rehberliğe bağlı okul ve kurumlardan 1500 öğrenci, 369 sporcu, 152 öğretmen, 34 okulun katılımıyla gerçekleştirildi.

Okulların stantlarında; bilimsel ve teknolojik, sosyal, kültürel sanatsal ürünler, AB projeleri, E-Twinning, Teknofest ve Araştırma Proje Mateyalleri, TÜBİTAK 4006, Bilim Fuarı gibi etkinliklerde yer alan eserler sergilendi. Mehter Takımı ve Zeybek gösterilerinin yer aldığı şenlikte stantlar ziyaret edildi, 8 branş, 24 kategoride 2700 sporcunun yarıştığı ve 360 sporcunun ödül aldığı 15 Temmuz İstiklal Şehitleri Spor ödülleri dağıtıldı. Şenlik, okullara ait müzik gruplarının açık hava konseri ile program sona erdi.