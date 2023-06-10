İzmir’in ilk ve tek Zeybek Müzesi ziyarete hazır

Atlı Efelerin oluşturduğu görkemli kortejle açılan Türkiye'nin ilk Zeybek ve Kuvayı- Milli Müzesi göz kamaştırdı. Türk milletinin yeniden doğuş hikayesinin anlatıldığı müzede 15'inci yüzyıldan günümüze kadar uzanan zeybekler tarihi ve kültürü ile milli mücadele dönemini yansıtan on binlerce obje bulunuyor. Restore edilen tarihi Dr. Nihat Bulguç konağında açılan müze aynı zamanda İzmir'in de ilk ve tek 'Kuvayı-milliye' müzesi olma unvanını taşıyor.Hazırlıkları yaklaşık 2 yıl süren müzede, zeybeklerin tarih içerisinde kullandığı tüfek ve yatağan gibi silahlar, kıyafetler, aksesuarlar, zeybeklere dair efemera ve plaklar, 4 bine yakın fotoğraf ve 10 bine yakın arşiv belgesi ile Osmanlıca ve İngilizce gazete haberleri, ziyaretçi ve araştırmacıların ilgisine sunuldu. Ayrıca müzede, zeybeklere dair yaklaşık 400 yıllık geçmişi olan eserler ile milli mücadele döneminde kullanılan orijinal silahlar ve kıyafetler bulunuyor. Her biri tarihi gerçekliğe uygun silikon mankenler ve tematik odalar da ilgi çekti. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan müzede en değerli parçalardan biri de 1922 yılından kalma ve üzerinde şehit kanı bulunan Türk bayrağı oldu.