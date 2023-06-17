Beyaz Güvercin’i dostlarıyla uçuruyor

Şarkılarıyla sevenlerini duygusal yolculuğa çıkaran ünlü solist Yalçın Bostancı, bu kez beklenen yeni bestesi "Beyaz Güvercin"i geçtiğimiz günlerde sevenleri için uçurdu. Aranjörlüğünü Mehmet Özkeleş'in yaptığı Pop-Rock tarzındaki "Beyaz Güvercin" şimdiden liste başı olmaya aday. Aşk gibi kutsal duygunun hızlı bir şekilde tüketildiğini ve örselendiğini fark eden sanatçı, hissettiklerini kişisel gelişim uzmanı arkadaşı Gamze Sağıroğlu ile birlikte kaleme aldı. "Aşk tek kişiliktir, ölümsüzdür, beklentisizdir, koşullara bağlı değildir. Beyaz Güvercin'i kaybettiğimiz fakat kalbimizde, anılarımızda yaşattığımız tüm sevdiklerimize ithaf ediyorum" diyen başarılı şarkıcı ayrıca "Beyaz Güvercin" için kamera karşısına geçti. Ünlü dostları başta Bostancı'nın kuzeni senarist Çağla Kızılelma, usta oyuncu Şevket Çoruh ve yönetmen Ketche'nin desteğiyle Beyaz Güvercin'e unutulmayacak bir klip çekildi. Şevket Çoruh'un Baba Sahne'yi açtığı, Ketche'nin teknik yardımıyla yönetmenler Reha Gazioğlu ve Ufuk Karakavak'ın rejisiyle herkesin keyifle izleyeceği film tadında bir klip çekildi. Uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Bostancı, yanında olan destek olan herkese teşekkür etti.

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