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Haberler Cumartesi Kral Şakir miniklerle Karşıyaka’da buluşacak

Kral Şakir miniklerle Karşıyaka’da buluşacak

17.6.2023

Gazete

Kral Şakir miniklerle Karşıyaka’da buluşacak
Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, çocukları en sevdikleri sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Animasyon yapımcısı, karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir serisinin onüçüncü kitabı "Cilala, Parlat Bir Dürüm Patlat!"ı tanıtmak üzere İzmir'de minik hayranlarıyla bir araya gelecek. Bugün D&R Hilltown Karşıyaka AVM'de okuyucularıyla buluşacak olan Yaşaroğlu, Türkiye'nin ilk ve tek Türk yapımı çizgi dizisi Kral Şakir'in yeni serüvenlerinin yer aldığı kitabı "Cilala, Parlat Bir Dürüm Patlat!"ı minikler için imzalayacak. Serinin onüçüncü kitabı "Cilala, Parlat Bir Dürüm Patlat!", tüm D&R mağazaları ve dr.com.tr'de satılıyor.
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