Size özel Kurban Bayramı rotaları

Bu yıl hepimiz yaz mevsimini özlemle bekledik. Ama beklediğimize de değdi. Yaza merhaba demek için artık tüm şartlar oluştu. Eskilerin deyimiyle 'karpuz kabuğu suya düştü'. Yani havalar iyiden iyiye ısındı. Okullar kapandı, çocuklar karne alıp yaz tatiline başladı. Üstelik dokuz günlük muhteşem bir Kurban Bayramı tatili de bizi bekliyor. Bayramda tatil planları şimdiden yapılmaya başlandı. O halde ne duruyorsunuz, toplayın bavullarınızı. Yurt içinde sakin ve huzurlu ya da yurt dışında özel bir tatil yapalım diyorsanız önerilerimizi mutlaka dikkate alın.

ALMANYA

Özenle korunmuş tarihi yapıları ve göz alıcı katedralleri ile her zaman bir adım öne çıkan Almanya, binlerce yıllık inanılmaz geçmişi ile ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Orta Çağ döneminden izler taşıyan Gotik kasabaları, geleneksel kent pazarları, müzeleri, eğlenceli festivalleri ve büyük fuarları ile yıl boyunca ziyaretçi akınına uğrayan Almanya'da gezecek görecek çok yer, keşfedecek çok şey var.

İSVİÇRE

Büyüleyici doğası ile Batı Avrupa'nın refah seviyesi en yüksek ve en güzel ülkelerinden olan İsviçre, birbirinden güzel doğa harikalarına ev sahipliği yapan muhteşem coğrafyası ile göz kamaştırıyor. Alpler'in eteklerinde yer alan, doğası ve kültürüyle Avrupa'nın turizm merkezinden biri haline gelen, dağ tatillerinin vazgeçilmez adreslerinden İsviçre'de gezip görecek çok yer, keşfedecek çok şey var.

KARADAĞ

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülkeler arasında yer alan Montenegro, Adriyatik Denizi boyunca uzanan dağları ve kıyı şeridi ile göz kamaştırıyor. İçinizi ısıtan güneşi, birbirinden güzel koyları ve etkileyici mimarisi ile Fransız Rivierası'nı andıran Montenegro, Adriyatik Kıyıları'nın da gözdesi. Birbirinden güzel plajları, damak zevkinize uygun yemekler ile muhteşem bir tatil sizi bekliyor olabilir. İtalyan, Yunan, Türk ve Balkanlar etkisindeki zengin mutfağını deneyimlemenizi öneriyoruz. Doğal parkları ve aktiviteleri "burada yaşamak nasıl olurdu" dedirtecek küçük ve sevimli sahil kasabaları, tarih ve kültür sevdalılarına yeni pencereler açacak mimarisi ile Montenegro'yu sevmek için inanın çok sebebiniz olacak.

CUNDA ADASI

Cunda Adası, Türkiye'nin 4. büyük adası unvanını taşıyor. Ayvalık'a, Lale Adası üzerinden köprüyle bağlı olup kara yoluyla ulaşım sağlanmaktadır. Ayvalık'ın 22 adasının içinde tek şehirleşmenin olduğu adadır. Zamanında, Hıristiyan ve Müslümanların birlikte yaşadığı adada taş döşemeli, sarmaşık ve begonvilli sokakları görülmeye değer. Taksiyarhis Kilisesi, Despotun Evi, Aşıklar Tepesi, Agois Yannis Kilisesi, Tımarhane Adası, Cunda Sahil Çarşısı ve Taş Kahve ise en bilinen yerler arasında.

FRANSA

Birbirinden güzel ve alımlı tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve büyüleyici ikonik anıtlarıyla göz dolduran Fransa, kendine özgü kültürü ve doğal zenginliklerin bir araya geldiği eşsiz manzaralara sahip şehir ve kasabalarla dolu. UNESCO tarafından kültür mirası olarak tescillenmiş zenginlikleri açısından Avrupa'nın üçüncü ülkesi olan Fransa size mükemmel seçenekler sunuyor. Eyfel Kulesi, Versay Sarayı, Notre Dame Katedrali, Bordeaux Şarap Bağları ve Napolyon'u ile ziyaretçilerine unutulmayacak bir tatil vaadediyor. "Damak tadı" ve sanattan beslenen keyifli yaşam tarzı, dünya modasına yön veren tasarımcı ve markaları, engin siyasi ve kültürel birikimi ile inanın Fransa'da gezilecek çok yer, keşfedecek çok şey var.

İSPANYA

Avrupa'nın göbeğinde çok farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız İspanya kesinlikle doğru tercih. Kültür ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenler için gezilebilecek en etkileyici ülkelerden biri de şüphesiz İspanya. Muhteşem şehirleri, güçlü kültürü ve rengarenk yaşamı ile bu güzel ülke sizi bekliyor. İspanya, İber Yarımadası'ndaki eşsiz konumu ile güneyde ve doğuda Akdeniz, kuzeyde Fransa ve Andorra, batıda Portekiz, güneyde ise Birleşik Krallık ile komşu. Birbirinden ilginç yapılarıyla göz kamaştıran ülkede, Madrid'den Barselona'ya, Valencia'dan Sevilla'ya, Malaga'dan Toledo'ya, Cordoba'dan Granada ve İbiza'ya keşfedecek çok şey var.

EDREMİT

Edremit'e daha önce gelmediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. Sahil şeridindeki Altınoluk, Akçay, Güre ve Zeytinli en bilinen turizm merkezleridir. Bir tarafı Kaz Dağları diğer tarafı Ege Denizi ile çevril Edremit temiz havası ve plajları sizleri bekliyor. Akçay, Edremit Körfezi'nin tam ortasında bulunmaktadır. Akçay, masmavi denizin, Kazdağları'nın yemyeşil doğasıyla kesiştiği eşsiz yerdedir. Oksijen deposu temiz havası, kum plajı, zeytin ve çam ağaçları, termal kaynaklarıyla adeta Kuzey Ege'nin incisidir. Lezzetli sardalya tava vazgeçilmezleri arasındadır. Kazdağları'ndan gelen buz gibi kaynak suyun aktığı, orman içindeki Hasan Boğuldu'yu ise ziyaret etmelisiniz.

AYVALIK

Eğer yurt içinde sakin ve huzurlu bir tatil arıyorsanız öncelikle Balıkesir ve yöresini öneriyoruz. Ayvalık, lezzetli yemekleri, huzur dolu tertemiz havası ve tarihi atmosferi ile Ege'nin en gözde tatil yerlerinden biridir. Akdeniz kent mimarisinin oluşturduğu eşsiz eserler ve bu yapıların çevrelediği denize dik sokaklar, Ayvalık'ın benzersiz görüntüsüne en büyük katkıyı sağlayan detaylar arasında gösterilir. Ayvalık, bunaltan yaz günlerinin serinleten imbatıyla meşhurdur. Sarımsaklı, Ayvalık'a yaklaşık 7-8 km uzaklıkta otel ve plaj bölgesidir. Altın sarısı eşsiz bir kumsala sahiptir. Mavi Bayraklı denizi temiz ve dalgasızdır. Sahil boyunca uzanan kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri ile ünlüdür. Plajında denizin ve güneşin tadını çıkartırken günbatımının diillere destan eşsiz manzarasını ise 'Şeytan Sofrası'ndan' izleyebilirsiniz. Sarımsaklı plajı haklı şöhreti ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

ALTINOLUK VE ERDEK

Altınoluk, sevimlimi sevimli bir sahil kasabasıdır. Ege Denizi'nin eşsiz mavisi ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Kazdağları kaynaklı bol oksijenli havası ile Altınoluk, astım hastalarının uğrak yeridir. Cennetten bir köşe dersek kesinlikle abartmış olmayız. Denizi son derece berrak ve temizdir. Çarşısında hediyelik eşyalar, el yapımı ve yöresel ürünler satılmaktadır. Erdek, Kapıdağ Yarımadası'nın güneybatısında yer almaktadır. doğal güzellikleri, temiz havası, plajlarıyla tam bir turizm cennetidir. Çevresinde bulunan Kyzikos Antik Kent, Seyitgazi Tepesi'ni en gözde ziyaret yerlerinin başında gelmektedir. Tekne turlarıyla çevresinde bulunan Avşa, Marmara, Zeytinli ve Paşalimanı adalarını gezebilirsiniz.