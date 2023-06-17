Türk dokumaları podyumda

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Uşak Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren UKAMER tarafından düzenlenen ModaFest'te, Türk kültürünün en kadim değerlerinden olan, kadınların elinde ilmek ilmek dokunan "Türk Dokumaları" defilesiyle moda tutkunlarına tarihi bir yolculuk yaşattı. Modaseverlerin ilgiyle takip ettiği ModaFest, sunduğu defileyle katılımcıların, gelenekle yeniliğin muhteşem birleşimine tanıklık ettiği moda şovuna dönüştü. Özel koleksiyonlarla defileler ve sergiler düzenleyerek Türk kültürünü, geleneksel Türk el sanatlarını, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmaya devam eden enstitü, birbirinden zarif 31 kıyafetin yer aldığı organizasyonla katılımcıların beğenisini topladı. Türk kültür, sanat ve zanaat mirasının araştırılarak tasarıma ve esere dönüştürülmesinde önemli bir misyon üstlenen Olgunlaşma Enstitüleri İzmir atölyelerinde, Türk dokuma kumaşları üzerine işlenen benzersiz Türk el sanatları ve el nakışları tekniklerinin göz alıcı kıyafetlerde yeniden hayat bulduğu koleksiyonda, her bir parça geçmişin izlerini taşıyan zamansız güzelliğiyle Türk kültürünün zarafetini yansıttı.

Tamamında Türk dokuma kumaşlarının kullanıldığı kıyafetlerin sergilendiği etkinlikte, dokumalarla yapılan geleneksel kıyafetlerin yanı sıra Türkiye'nin tarihi mirasından ve geleneksel Türk modasından ilhamla güncel, yenilikçi ve özgün tasarımlarla hazırlanan "Dokuma Koleksiyonu" kıyafetleri sergilendi.