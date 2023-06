Türkiye’nin her yerine mutluluk gönderiyor

İzmirli 96 yaşındaki İkbal İzgi küçüklükten beri örgü örmeyi çok seviyor. Yıllardır örmeyi hiç bırakmayan ve örerken mutlu olan İzgi ördükleriyle ise başkalarını mutlu ediyor. İzgi, "Ben küçükken de örmeyi seviyordum. Tabi ilk başladığım zamanki bebeklerle şu ankiler aynı değil. O zamanlar küçük belli boyutlarda bebek örüyordum, bereler atkılar hazırlıyordum. Ama şimdi yaptığım her bebek birbirinden farklı" dedi. İzgi, kendini hala geliştirdiğini ve sürekli yaratıcı konseptlerle bebeklerini ördüğüne de dikkat çekti. Aynı zamanda İzgi," 15 sene önce düzenli bir şekilde örmeye başladım çünkü ara vermiştim. Evlendim, çocuklarım oldu ve sonra torunum da olunca tekrar denemek istedim" şeklinde konuştu.

HERKESE HEDİYE EDİYOR

İsteyen herkese bebeklerden hediye eden İzgi, bunu yaparken çok mutlu olduğunu söyledi. Bebekleri köy okullarına ve kanserli çocuklara göndermeye nasıl başladığını da anlattı: "Bir akrabam bir gün bana Mardin'deki öğretmen arkadaşının bebekleri dağıtabileceğini söyledi. Bende de çok fazla birikmişti. Bu sebeple hemen birkaç poşet yaptık, doldurduk ve içine bebekleri, bereleri koyduk. Gönderdiğimiz zaman bana, oradaki çocukların fotoğraflarını ve teşekkürlerini ilettiler. İşte o zaman dünyanın en mutlu insanı oldum diyebilirim. Hatta o günden sonra kendim de çocuklar için farklı konseptler oluşturmaya başladım. Gelinler, damatlar, büyük bebekler, tulumlu ya da elbiseli kızlar, saçı örgülü modeller... Aklınıza ne gelirse..."

FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR

Çevresindeki herkes tarafından sevilen ve el yapımı bebekleriyle ün salan İkbal İzgi, "Fabrika gibi çalışıyorum. Asla durmuyorum. Deprem zamanı oradaki çocuklar için de bereler ördüm, bebekler hazırladım ve yolladım. Bunların oradaki çocuklara ulaştığını bilmek bile beni mutlu etti. Ben bunu tamamen çocuklar ve yetişkinler mutlu olsun diye yapıyorum. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum" dedi. Bunların yanı sıra akrabalarına ve komşularına hatta 'ben de bir tane istiyorum' diyenlere hiç düşünmeden bebeklerinden veren İzgi, bunu yapmaktan asla sıkılmayacağını da dile getirdi: "Artık başka şehirlere kargoyla gönderiyorum, oğlumla seçiyoruz ve çocuk esirgeme kurumlarına, kanser tedavisi görenlere hazırlayıp iletiyoruz. Onlardan gelen her geri dönüş beni heyecanlandırıyor ve daha fazla yapmak istiyorum. Akrabalarıma yıllardır yapıyorum ve şu an 70 yaşında olanlar bile benden büyük bir heyecanla bebek istiyor. İşte bunları yaşadıkça yaptığım her şeye değdiğini görüyorum."