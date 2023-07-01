El dokuma halılar makineleşmeye direniyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde 200 yıllık halı dokuma geleneği anneden kızlarına aktarılarak, halen yaşatılıyor. Daha önceleri ilçenin kadınları halıları evlerindeki tezgahlarda dokurken şimdilerde atölyelerde bir araya gelerek hem halı dokuma geleneğini yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Günde yaklaşık 6 bin düğüm atan ilçenin kadınları ellerinin nasırlarıyla para kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. İlçe kadınları arasında halı dokumacılığı hem önemli bir meslek hem de bir geçim kaynağı olarak yaşatılmaya devam ediliyor.

ÇOCUKKEN ÖĞRENDİLER

Yüzde 100 yün ipliklerle dokunan halıların neredeyse tamamı yurt dışına ihraç ediliyor. Ancak halı dokumacılığı gençlerin farklı mesleklere yönelmesi nedeniyle adeta zamana direniyor. İlçenin gençleri gerek okumak için gerekse de iş hayatı nedeniyle faklı yerlere göç etmesi sebebiyle artık neredeyse gelecek nesillere aktarılamıyor. İlkokul çağlarından beri halı dokuduğunu söyleyen Nihal Yakar, "Ben halı dokumayı annemden öğrendim. Evlerimizde anne kız olarak halı dokurduk. Yaklaşık 10 senedir toplu atölyelerde halı dokuyoruz. Demirci halılarımız bize göre çok değerli" dedi. Hem ailelerine geçim sağladıklarını hem de mesleklerini icra ettiklerini söyleyen Cavidan Korkmaz ise, "Bereket versin hem para kazanıyoruz hem de ailemize geçim sağlıyoruz. Günde 6 bin düğüm atıyoruz. Ellerimiz zamanla nasırlanıyor" diye konuştu.