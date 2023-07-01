‘İstifleme Yenile’ dediler Teos’ta buluştular

HER yıl ayda 2 kere yapılan 'İstifleme Yenile Mezat Etkinliği' Teos Marina alanında yeniden antika severleri bir araya topladı. Alıcının ve satıcının buluştuğu etkinlikte 2. el ürünler fazlasıyla ilgi gördü. Ürünlere uygun fiyatların verildiği İstifleme Yenile Mezat Etkinliği'nde elde edilen bütün gelirler kız çocuklarının eğitimine, sokak hayvanlarının mama ve klinik ihtiyaçlarına harcanıyor. 2.el tekstil, ev ürünleri ve antika ürünlerin bulunduğu mezata katılan kişi sayısı ise her seferinde yükseliyor.

GELİRİ EĞİTİM VE SAĞLIĞA

OLCAY Kahraman ve Belgin Tuna yönetiminde yapılan İstifleme Yenile Mezat Etkinliğinde konuşan Olcay Kahraman, "Biz 2. el kıyafet ev tekstil ürünleri, aksesuar gibi, antika değerleri olan ürünleri farklı bir platformda değerlendirmek istedik. Ayrıca gelirlerini de kız çocuklarının eğitimlerine, sokak hayvanlarının klinik ve mama masraflarına katkı sağlamak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak buna başladık. Zaman içerisinde genişledik ve şu anda çok sayıda katılımcımız var" dedi.

Mezatı 5 yıldır Sığacık Teos Marina'da yaptıklarını ve başka illerden de katılımcıların geldiğini belirten Olcay Kahraman, "Bizi takip edenlerin sayısının bu kadar fazla olması ve giderek de artması oldukça mutluluk verici. Bu mezatta satıcı da mutlu, sevdikleri ürünü uygun fiyattan alanlar da mutlu. Bizim için de önemli olan herkesin güzel ve eğlenceli vakit geçirebilmesi" şeklinde konuştu.

ANTİKALAR İLGİ GÖRÜYOR

BU projeye öncülük ettikleri için fazlasıyla memnun olduklarını dile getiren Belgin Tuna da şunları söyledi: "Yaptığımız etkinlik yine çok güzel geçti. Katılım düşündüğümüzden de fazlaydı ve bu bizi çok mutlu etti. Bizim belli programlarımız, rutinlerimiz var. Bu sebeple sıkıntı yaşamıyoruz aksine sürekli gelişme şansımız olduğu için de heyecanlanıyoruz. Geri dönüşler de olumlu. Bazen yolda bizi çevirip, etkinlikten çok mutlu ayrıldıklarını söyleyenler de oluyor. Şimdiki etkinliğimizde de en çok ilgi gören ürünler ise ev tekstili, mutfak araç gereçleri ve antika ürünlerdi."

Tuna sözlerine şöyle devam etti: "Farklı projeler geliyor leri yor ama bizim için şu an önemli olan elimizdeki bu etkinliği en iyi noktasına ulaştırmak ve başarılı bir şekilde devam etmesini sağlamak. Bize bu noktada destek olanlara çok teşekkür ediyoruz. Onların bu ilgileri sayesinde sokak hayvanlarına, çocuklara ve ihtiyacı olanlara yardım edebiliyoruz.