Kabağın sanat hali

Kabak deyince aklımıza sebze olarak yediğimiz kabak ve bal kabağı bir de tarih boyunca evin mutfak gereçleri arasında önemli bir yer tutan, kap, kaşık, testi niyetine dahi kullanılan su kabakları gelir. Aynı zamanda enstrüman yapımında da kullanılan su kabakları el işçiliği ile birer sanat eserine dönüştürülebiliyor. Aydın Halk Eğitimi Merkezi bu kapsamda 'Su Kabağı İşlemeciliği' kursu açtı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan şirin atölyede kursiyerler kabak işlemeyi en ince ayrıntısına kadar öğrendi. Renksiz ve düz su kabağına önce şekil veren ardından renk katan kursiyerler, su kabağını işleyerek sanat eserlerine dönüştürüyor. Farklı meslekten ve yaştan kursiyerin bir araya geldiği atölye şen kahkahaların atıldığı neşeli bir çalışma ofisini andırıyor.

'HOBİ OLARAK BAŞLADIM'

Su kabağı işlemenin tozlu bir çalışma olduğunu belirten 66 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Afşin, "El sanatlarına karşı tutkum var. Su kabaklarını ben bahçede yetiştirmiştim. Süsleme yapanlara su kabağı satışı yapıyordum. Onlar yapıyorsa ben neden yapamıyorum dedim. Kendi özel çabamla hobi olarak başladım. Çocuklarım bana işleme makinası aldı. Oyalandım. Baktım güzel şeyler çıkıyor. Ardından isabetli bir alt yapı oluşturmak için halk eğitime başvurdum. Daha teknik bir çalışma oldu. Tekniğimi geliştirmeye çalışacağım" dedi.

'SEVEREK YAPIYORUM'

Boş zamanlarını kurslara katılarak değerlendirdiğini söyleyen ev hanımı Gülsüm İlhan da, "Ben su kabağı süsleme kursunu arkadaşımdan duyup geldim. Boş oturmayı hiç sevmeyen bir insanım.

Bir kabağa başlamadan önce tasarlıyorum. Sonra üzerini kalemle çiziyorum. Hangi işlemi yapacaksak ona uygun matkap ucunu takıyorum. Sonra oturup sabırla işlemeye başlıyorum. Kabak boncuklarımız var. Açtığımız deliklere çekiçle çakarak değişik şekiller ortaya çıkarabiliyoruz. Bu şekilde işçilikli, uğraştıran bir kabak, bir ay falan vaktimi alıyor. Severek yapıyorum. Ortaya bir şeyler çıkarınca mutlu oluyorum" diye konuştu.