Özgür ruhların stili boho elbiseler

Bohem tarz, moda dünyası trendleri arasındaki en muhteşem ve kadınsı stillerinden biridir. Birçok markanın trendlerinin önemli bir bölümünü oluşturan bu tarz, boho veya bohem olarak bilinir.

Rengarenk desenlerde olan elbiselerde hemen her renk göze çarpar.

Kırmızılar, yeşiller, sarılar, maviler hem beyaz hem siyah üzerinde farklı etkiler bırakır. Bu sezon boho elbiseler hem podyumlarda hem de sokak modasında vazgeçilmez bir trend.

Özgür ve gezgin ruhlu, renkli ve cıvıl cıvıl olmayı seven kişilerin tercihi olan bu akımın günümüzde önemli temsilcileri ise Kate Moss, Sienna Miller, Olsen kardeşler, Vanessa Hudgens gibi isimlerdir.