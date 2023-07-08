Parmaklar, notaları hayvanlar için gezdi

Emekli müzik öğretmeni Fatma Erdoğan tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen piyano dinletisi, bu yıl bir kez daha yapıldı. Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde hayata geçirilen etkinlik, bu kez öğrencilerin ve velilerin talepleri doğrultusunda, çiftlik hayvanlarını koruma ve barındırma amacıyla hizmet veren Angels Farm Sanctuary ile Haybap Ferdinand Hayvanlara ve Doğaya Ahbap Derneği yararına gerçekleştirildi. Veliler aracılığıyla dinletiden haberdar olan Apple çalışanlarının da katkısıyla, gecenin sonunda iyi bir bağış elde edildi. 2 saat süren etkinlikte sahne alan 23 öğrenci, Chopin, Mozart, Brahms, Tchaikovsky, Beethoven, Bach, Mendelson ve Eric Satie gibi önemli bestecilerin eserlerini seslendirerek performanslarıyla büyük beğeni topladı. Piyano eğitmeni Fatma Erdoğan, öğrencilerin bütün yıl öğrendikleri eserleri sergilemeleri, genç yaşta topluluk önündeki özgüvenlerini artırabilmeleri ve heyecanlarını yenerek girecekleri tüm sınavlarda soğukkanlılıklarını korumayı öğrenebilmeleri için organize edilen konser sayesinde aynı zamanda aileleri ve halkı da sanatla buluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Hayvanlar yararına düzenlenen gece, Haybap Yönetim Kurulu Üyesi Figen Akgül'ün teşekkür konuşmasıyla sona erdi.