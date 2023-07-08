Zamanda yolculuğa çıkaran kitaplar

Edebiyat ve sinemanın en sevdiği bilim kurgu konularından biri zamanda yolculuk. Çünkü insanın gelecek merakı ve geçmiş özlemi hiç bitmiyor...

Henüz zamanda yolculuk yapamıyor olsak da edebiyat dünyasının hayal evreninde bu rüya yolculuk epeydir devam ediyor! En güzel zaman yolculuğu hikayelerini derledik... Daha fazlası için siz de D&R rafları arasında bir tur atabilirsiniz...

ZAMAN TÜNELİ MİCHAEL CRİCHTON

2008 yılında vefat eden Amerikalı yazar ve yönetmen Michael Crichton'ın 1999 yılında yayınlanan bilimkurgu eseri Zaman Tüneli, profesörlerini kurtarmak için 14. Yüzyıl Fransa'sına seyahat eden bir grup tarih öğrencisinin hikayesini anlatır.

ZAMAN MAKİNESİ H. G. WELLS

Viktorya dönemi İngiltere'sinde geçen Zaman Makinesi, bir bilim adamının zaman makinesi icat etmesiyle birlikte kendisini MS 802.701 yılına itmesini ve burada acının yerini güzellik ve memnuniyetin temsili olan insanın soyundan gelen bir elf türü olan Eloi'lerin aldığını görmekten mutluluk duyar. Ancak burada geçirdiği zaman boyunca bilim adamı, eve dönüşünü tehdit eden ve yeraltında yaşayan kötü niyetli Morlock'larla karşılaşır.

HAYAT, SİL BASTAN KATE ATKİNSON

Hayat, Sil Baştan eseri Todd ailesinin hikayesini anlatan iki romanın ilk kitabıdır. Alışılmışın dışında bir yapıya sahip olan kitap, 20. Yüzyılın en çalkantılı olayları yaşanırken hayatını tekrar ve tekrar yaşayan Ursula Todd'un hikayesini anlatmaktadır. 1910 yılında soğuk ve karlı bir gecede varlıklı bir İngiliz bankacı ve karısının çocuğu olarak doğan Ursula, daha ilk nefesini alamadan ölür. 1910 yılında İngiltere'de bir kar fırtınası sırasında aynı bebek tekrar doğar.

22/11/63 STEPHEN KİNG

Zamanda yolculuk temasına ilginiz varsa, 22/11/63 sevceğiniz King romanlarından biri. 35 yaşında bir öğretmen olan Jake Epping, kendisini 1958'e götürebilecek bir portal olduğunu öğrenir. Bu kapıyı bilen diğer tek kişi tarafından geri dönüp ABD Başkanı John F. Kennedy'nin suikastını önlemeye çalışmak üzere eğitime alınır. Fakat hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir.

SONSUZLUĞUN SONU ISAAC ASİMOV

Romanın ana odağında olayların ve nedenlerin bir döngü oluşturduğu bir tür zamansal paradoks olan nedensel döngü yer almaktadır. Sonsuzluğun Sonu'nda zamanı değiştiren organizasyon olan Sonsuzluk'un üyeleri, Sonsuzluk'un kurulmasına yol açan koşulların, tarihin söylediği gibi gerçekleşmesini sağlamaya çalışırlar.

ZAMAN YOLCUSUNUN KARISI-AUDREY NİFFENEGGER

Bu olağanüstü, büyülü roman, Clare 22 ve Henry 30 yaşındayken evlenen Clare ve Henry'nin hikayesini anlatmaktadır. İmkansız ama gerçek olan durum, Henry'nin Krono-Yer Değiştirme Bozukluğu hastalığından kaynaklanmaktadır. Periyodik olarak genetik saati sıfırlanan ve kendini aniden geçmişe veya geleceğe çekilmiş bulan Henry'nin andaki kaybolmaları aniden gerçekleşiyor.

GELECEK SENEYİ BEKLE-PHİLİP K. DİCK

İki uzaylı uygarlığın, insanımsı Lilistarlılar ve böceğimsi Reegler arasındaki savaşın ortasında kalmış Dünya gezegeni, bu Dünyanın hastalık hastası lideri Gina Molinari ve savaşta silah olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, tek kullanışta bağımlılık yaratan süper uyuşturucu, JJ-180. Doktor Eric Sweetscent mutsuz evliliğinden kaçmak isterken kendini hiç beklenmedik bir biçimde olayların tam ortasında bulur.

MEZBAHA BES KURT VONNEGUT

İkinci Dünya Savaşı'nda gerçekleşen Dresden'deki İngiliz-Amerikan havadan bombalama saldırısını merkeze alan Mezbaha Beş, Billy Pilgrim'in zamanda yolculuğu, bize en çok korktuğumuz şeyde anlam ararken kendi bölünmüş hayatlarımızın efsanevi yolculuğunu yansıtıyor.

EVRENİN SONUNDAKİ&NBSP;RESTORAN - DOUGLAS ADAMS

Otostopçunun Galaksi Rehberi serisi nin ikinci kitabı olan Evrenin Sonundaki Restoran, zamanda yolculuk temasının açık bir şekilde işlendiği eserdir. En yakın restorana götürülmek için basit bir istekte bulunan kahramanlarımız Arthur, Trillian ve Ford kendilerini uzayda en yakına götürülürken bulurlar, ancak bu yakınlık zaman kavramı için iç de geçerli değildir. Hatta kendilerini beş yüz yetmiş altı bin yıl sonra efsanevi bir lokantada bulurlar.

YABANCI-DİANA GABALDON

İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş alanında hemşire olan Claire Beauchamp, savaş sonrasında, kocası Frank Randall ile birlikte ikinci balayını geçirmek için İskoçya'ya gider. Taş anıtları ziyaretleri sırasında, ürpertici bir ses duyan Claire taşlardan birine dokunur ve uyandığında kendisini Birleşik Krallık'ın İskoçya'yı esareti altına almasına karşı çıkan İskoç Jakobit isyancılar ile İngiliz askerleri arasında bulur.