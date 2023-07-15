Tarihe kurgusal bir yolculuk

SEMPATİZAN VİET THANH NGUYEN

2016 Pulitzer Kurgu Ödülü'nün yanı sıra 7 ödül daha kazanan Sempatizan, Vietnam asıllı Amerikalı yazar Viet Thanh Nguyen'in 2015 yılında yayınlanan çığır açan romanıdır. Sempatizan, Amerika'nın ve kimliğin keşfiyle göçmenlik, politika ve casusluk temalarının harmanlandığı güçlü bir dostluk ve ihanet destanıdır.

İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ CHARLES DİCKENS

CHARLES Dickens'ın Fransız Devrimi'nin şiddetli ayaklanması etrafında şekillenen İki Şehrin Hikayesi, Fransız Devrimi'nin terör döneminde, Paris'in öfkeli, kana bulanmış sokaklarında, giyotinin gölgesinde yaşamak zorunda kalan bir grup insanın hayatına odaklanır.

BENİM ADIM KIRMIZI

AYNI anda hem şeytani bir gizem hem aldatıcı bir aşk hikayesi hem de sanatın gücü üzerine parlak bir sempozyum olan Benim Adım Kırmızı, on altıncı yüzyıl İstanbul'unun görkemi ve dini entrikaları arasında geçen, aşk ve ölüm hakkında kaleme alınmış unutulmaz bir tarihi romandır.

GÜLÜN ADI UMBERTO ECO

UMBERTOECO'NUN ünlü öyküsü Gülün Adı, dedektif kurgu, metafizik gerilim, post-modernist bulmaca ve tarihi romanın unsurlarını, gerçekten benzersiz olarak tanımlanabilecek bir şekilde birleştiriyor. 1327 yılında geçen hikâyede kütüphaneleriyle ünlü büyük bir ortaçağ manastırında Fransiskenlerin sapkın olduğundan şüphelenilir ve şüphelerin doğruluğunu araştırmak için Fransisken tarikatına mensup olan Baskerville'li William manastıra gönderilir.

KURTLAR HANEDANI HİLARY MANTEL

TUDOR Hanedanlığının skandallarla ünlenmiş kralı VIII. Henry'nin sarayında soylu olmayan bir demircinin oğluyken önce kardinalin sağ kolu sonra VIII. Henry'nin danışmanı olan Thomas Cromwell'in hızlı yükselişini anlatan kurgusal bir biyografik romandır. 2009 yılında Man Brooker Ödülü'nü kazanan Kurtlar Hanedanı, 16. yüzyılda geçen olay örgüsüyle ve cüretkâr anlatımıyla kurgusal tarih türünde yazılmış en iyi eserlerden biridir.

GÖREMEDİĞİMİZ TÜM IŞIKLAR - ANTHONY DOERR

İKİNCİ Dünya Savaşı'nın yıkımından kurtulmaya çalışırken, yolları işgal altındaki Fransa'da kesişen kör bir Fransız kız ve yetim bir Alman oğlan hakkındaki kurgusal tarih romanıdır. Marie- Laure 6, Werner 8 yaşındayken başlayan hikâye, 1940 yılında Almanya'nın Fransa'yı işgal etmesiyle iki çocuğun hayatlarının kesişmesini anlatıyor.

GÜNDEN KALANLAR KAZUO ISHİGURO

1956 yazında, Darlington Hall'un yaşlanan baş uşağı Stevens, kendisini bir anda İngiliz kırsalının geçmişine götürecek olan sakin bir tatile çıkmış olarak bulur. 6 günlük gezide, faşizmi, iki dünya savaşını ve gerçekleşmemiş aşkı içine alan İngiltere'nin yakın tarihine ve Stevens'ın kendi geçmişine doğru bir yolculuğa dönüşür.

PARÇALANMA CHİNUA ACHEBE

1800'LERİN sonlarında Umuofia'nın varlıklı ve bir Igbo savaşçısı olan Okonkwo'nun kurgusal deneyimleri aracılığıyla anlatılan Parçalanma, bir adamın Igbo geleneklerinin İngiliz siyasi ve dini güçleri tarafından değersizleştirilmesine direnişini ve topluluğunun bu güçlü yeni düzene teslim olurken yaşadığı umutsuzluğu anlatıyor.

KOLERA GÜNLERİNDE AŞK GABRİEL GARCİA MARQUEZ

NOBEL Ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez, 19. yüzyılın 20. yüzyıla dönüştüğü bir zaman dilimini kapsayan ve yarım yüzyıl süren bir aşkın öyküsünü anlatır Kolera Günlerinde Aşk'ta. Fermina'nın Florentino'yu geri çevirmesinin ve onun yerine zengin, iyi bir ailede doğmuş ve doktor olan Juvenal Urbino ile evlenmesinin üzerinden elli bir yıl geçmesine rağmen Florentino, Fermina'ya olan aşkı üzerine yemin eder ve onu tekrar görüp kur yapacağı gün için yaşamaktadır.

YERALTI DEMİRYOLU COLSON WHİTEHEAD

YAYINLANDIĞI ilk günden bu yana Amerikan edebiyatının çağdaş klasikleri arasında yerini alan Yeraltı Demiryolu, bizleri rüya ülkesi Amerika'nın kanlı geçmişine doğru yolculuğa çıkarıyor.

KÜÇÜK ŞEYLERİN TANRISI - ARUNDHATİ ROY

ARUNDHATİ Roy'un modern klasiği Küçük Şeylerin Tanrısı, güçlü aile destanı, yasak aşk hikayesi ve keskin bir politik dramadır. 1960'lı yılların sonunda, Hindistan'ın güneyinde geçen bu hikâye, arka planda bağımsızlığını yeni kazanmış, siyasi çalkantılar içindeki ülkeyi, kast sisteminin ürkütücü baskısını ve toplumsal tabuları gözler önüne sermektedir.

FRANSIZ TEĞMENİN KADINI - JOHN FOWLES

YAYINLADIĞI günden bu yana eleştirmenler ve okurlar tarafından büyük beğeni toplayan Fransız Teğmenin Kadını, romantizmle harmanlanan epik bir tarihsel romandır. Dünya tarihinin en tutucu dönemlerinden biri olan Viktorya döneminin en boğucu geleneklerine meydan okuyacak aykırı bir tarihi aşk romanıdır .