Bodrum’a bir de su altından bakın

TÜRKİYE'NİN birçok bölgesinde dalışlar gerçekleştiren su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, ekibiyle tatil kenti Bodrum'un su altı zenginliklerini günyüzüne taşıyor. Usta yönetmen, bu dalışlarda elde ettiği görselleri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin de arasında olduğu kurumların desteğiyle kitap ve belgesel haline getirdi. Ceylan, Bodrum'un daha çok karadaki yaşamıyla gündeme geldiğini ancak suyun altında da sessiz bir dünya olduğunu söyledi.

'DENİZ OLMASA KİMSE GELMEZ'

BODRUM'UN Derin Mavisi Kitabı'nın bir ilk olduğunu belirten Ceylan, "Kitap, Bodrum'da görüntülediğimiz bütün türleri içeriğinde barındırıyor. Türkçe, İngilizce ve Latince olarak hazırlandı. Filmini de yaptık. Bodrum deyince akla eğlence geliyor. Ama Bodrum'da deniz olmasa insanların hiçbirinin buraya gelmeyeceğini düşünüyorum. Burada dalış çalışmalarımız devam edecek" ifadesini kullandı.