Buzlu küvette rekor hazırlığı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Manş Kanalı rekor geçişi sonrası Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçmek için hazırlanıyor. Türkoğlu, Manş Kanalı'ndan da daha zorlu olan bu etap için 9-14 Ağustos tarihleri arasında İrlanda'da 12 derecelik soğuk denize atlayarak tehlikeli denizi geçip, İskoçya'ya ulaşacak.

'EN GENÇ KADIN' ÜNVANI

YÜZME dünyasında '7 Oceans'tan biri olarak bilinen Kuzey Kanalı, zorlu deniz şartlarında yüzücüleri sınıyor. Aysu Türkoğlu, soğuğa dayanıklılık antrenmanları için kışın karlar içine yatarken, yazın da buz dolu küvet içine giriyor. AYLAR süren zorlu bir hazırlık ve sıkı bir eğitim süreci geçiren genç yüzücü, 12-14 dereceye kadar düşen, bol miktarda denizanasının bulunduğu suda zorlu bir yolculuğa çıkacak.

Aysu, Kuzey Kanalı'nı geçtiği takdirde kanalı geçen en genç kadın olacak. Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı geçişinden sonra "7 Oceans" kanallarını 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.