Dans festivalinin en özel bireyleri

BALIKESİR Down Sendromlular Halk Oyunları ve Dans Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Aydın, Denizli, Bartın ve Bandırma'dan katılan özel sporcular hem eğlendi hem sosyalleşti. Dans festivalinde özel bireyler yeteneklerini sergilerken gösteriler sonunda ekiplere anı madalyaları takdim edildi.

HAYAT BECERİLERİ ARTIYOR

FESTİVALİN açılış konuşmasında özel bireylerimizin her zaman yanında olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Halk dansları ile özel bireylerimiz, hem eğleniyor hem de hareket ederek egzersiz yapmış oluyor. Aynı zamanda sosyalleşerek hayattaki becerileri, kendilerine olan güvenleri artıyor. Bu düzenlediğimiz etkinliklerle, kendilerini yönetebilen, üretken bireyler olmalarını sağlıyoruz. Sosyal hayatta var olduklarını, yapabildiklerini topluma göstermek amacıyla becerilerini ortaya çıkaracak faaliyetlere katılımlarını önemsiyoruz" dedi.