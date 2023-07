İzmir “Umuda bir damla” oldu

YÜKSEK mimar Rasıla Başar'ın Çeşme'de açtığı "Umuda Bir Damla" isimli resim sergisi, sanatseverleri bir araya getirdi. NAVAC Yapı desteğiyle Reges a Luxury Collection Resort'da düzenlenen serginin geliri, Türk Eğitim Vakfı'nın "Yarıda Kalmasın" burs fonuna bağışlandı.

AÇILIŞTA konuşan Rasıla Başar, "Her mimari yapının, her sanat eserinin bir hikayesi olduğuna inanırım. Benim hayatımda da hem her aşamasında bulunduğum bu otelin, hem de tablolarımın güzel bir anısı, hikayesi var. Umarım bu sergi ve sizlerin desteğiyle çocuklarımızın yollarına ışık oluruz, ilham oluruz, umuda bir damla da biz oluruz. Her bir çocuğumuzun kendi başarı hikayelerini yazmaları için umut oluruz" diye konuştu.

HEPSİNİN HİKAYESİ VAR

RASILA Başar'ın resimlerinde uyguladığı tekniğin Türkiye'de ilk olduğuna dikkat çeken TEV İzmir Şube Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Berkay Eskinazi ise "Her bir eserin altında, çocuklar için verdiği emeğin izi var. Her bir tablonun, tıpkı çocuklarımız gibi ayrı bir hikayesi var. Desteklerinizle öğrencilerimiz eğitimleri, hikayeleri, umutları, hayalleri yarım kalmayacak. Hepsi Türkiye'nin aydınlık geleceğinin bir parçası olacak" dedi.

Sergideki eserlerin büyük bir kısmı açılış günü satıldı.