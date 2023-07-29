Küçük Miço ’ya yaşam hediyesi

İzmir Tire'de, henüz bir buçuk aylık evli İzel-Gökhan Ak çiftinin hayvan sevgisi engel tanımıyor. İstanbul Kartal'da, 22 Mayıs tarihinde doğum sırasında kuyruğu kopan 'Miço', Tireli Ak çifti sayesinde tekrar yaşama tutundu. Yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle ölümü bekleyen yavru kediyi sahiplenerek bin 20 kilometrelik yol kat edip İstanbul'dan Tire'ye getiren İzel- Gökhan Ak çifti, 'Miço' adını verdikleri sevimli kediye bir bebek gibi bakarak tekrar hayata bağladı.

ARKADAŞI TAVSİYE ETTİ

Sempatik kedi Miço'yu sahiplenme hikayelerinin oldukça ilginç olduğunu belirten iç mimar İzel Ak, "Uzun süredir bir hayvanı sahiplenmek istiyordum. Torbalı'da, eski çalıştığım işyerindeki bir arkadaşım, İstanbul'daki tanıdığı kanalıyla doğum sırasında veteriner hatası nedeniyle kuyruğu kopmuş bir yavru kediye sahip arandığını sosyal medya üzerinden öğrenmiş. Hemen arkadaşımın tanıdıkları üzerinden kedinin sahipleri ile iletişime geçtik. Sırada yavru kediyi sağ salim İstanbul'dan getirmek kalıyordu.

BEBEK GİBİ BAKTILAR

Eşim ile karar verdik ve sabah yola çıktık. İstanbul Kartal'da Miço'yu ilk gördüğüm an onu çok sevdim, aramızda müthiş bir bağ oluştu ve sen artık bizim ailemizin bir parçasısın dedim. Miçomuzu alarak toplamda 510 kilometre daha yol kat ederek Tire'ye döndük" dedi.

Son derece ağır sağlık sorunları yaşadığı için ölümle burun buruna olan Miço'yu zaman kaybetmeden İzmir Karşıyaka'da veteriner arkadaşı Berkay Çakal'a götürüp, muayene ettirdikleri anlatan İzel Ak, "Miço, kuyruk kası olmadığı için ölüm tehlikesi altındaydı, çok titiz bir bakım ve tedavi gerektiriyordu. Veteriner arkadaşım Berkay, ilaçları verdikten sonra bizlere Miço'nun bakımı hakkında önemli bilgiler verdi. Tire'deki evimize geldikten sonra eşim Gökhan ile birlikte adeta ona bir bebek gibi baktık. Şırıngayla besleyip, ilaçlarını zamanında verdik. Miço, şimdi 870 gr ağırlığa ulaştı ve son derece sağlıklı. Artık ailemizin bir parçası olan Miço, biz evlenmeden 1 hafta önce doğmuş. Onu çok seviyoruz. Bakıma muhtaç hayvanları ölüme terk etmeyelim, sahiplenelim" şeklinde konuştu.