Meme kanserinden korunmak mümkün mü?

Meme kanseri insanlarda en sık görülen kanser türüdür. Kadınlardaki kanserlerin yaklaşık olarak üçte birini oluşturmaktadır. Bu açılardan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. En önemli konu erken tanı konulması ve uygun tedavi yapılmasıdır. Fakat yakalanmamak ilk yapılması gereken yaklaşımdır. Bu yazımızda kısaca meme kanserinden korunmak için yapılması gerekenleri paylaşacağız. Genel olarak meme kanserine kadınlık hormonu olan östrojenin tetiklediği düşünülmektedir. Dolayısıyla kadını tanımlayan hormon olan östrojenin yaşam boyu dikkatli kontrol edilmesi gerekmektedir.

DOĞUM YAŞI EN FAZLA 30

İlk yapılacak işlem meme kanseri farkındalığının kadınlar arasında yaygınlaşmasını ve bilincin artmasını sağlamak. Sonrasında diğer adımların şekillenmesi gerekmektedir. Doğum yaşının 30'u geçmemesi önerilmektedir. Kadınlarda uzun eğitim sonrası iş hayatı, evlilik sonrasında doğum yaşı artmaktadır. Özellikle 25-30 yaş öncesi 2 kez doğum yapmak ve 1.5-2 yıl emzirmek meme kanserinden korunmanın en etkili yolu olarak bilinmektedir. Bu modern dünyanın yaşam şekline çok da uygun gözükmese de bu şekildedir.

KİLO ÇOK TEHLİKELİ

Hormonal tedavilerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Özellikle doğum kontrol haplarının uzun (10 yıldan uzun) kullanılması riski artırmaktadır. Bazen ihtiyaç ve gereksinimler gereği kullanılabilir fakat bu konuda bilinçli olunmalı ve ilaç kullanım süreci kısa sürelerde tutulmalıdır. Beden iyonize radyasyondan korunmalı ve kaçınılmalıdır. Radyasyon pek çok kanserin tetikleyicisidir. Alkol alınması ve tütün içmek de meme kanseri nedeni olabilmektedir. Alkol ve sigaradan uzak durulması gerekmektedir. Kilo almak ve obeziteden kaçınmak gerekmektedir. Bu konu çok önemlidir. Kilo almak sağlıklı yaşamın en önemli tehlikesi olarak görülmektedir. Yapılan araştırmalar şişmanlarda meme kanserinin daha sık görüldüğünü ve daha fazla nüksettiğini göstermiştir. Bu açılardan kadınlarımızın bu konuda duyarlı olmasında yarar vardır.

AKDENIZ TİPİ BESLENME

Beslenmenin tüm hastalıklarda olduğu gibi meme kanserine yakalanmada da yeri vardır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarla Akdeniz tipi beslenmenin yani bol sebze, meyve ve zeytinyağı ile beslenmenin meme kanseri görülmesini azalttığı bulunmuştur.

SPORUN KORUYUCU ETKISI

Son olarak spor yapmanın meme kanserinden koruma özelliği vardır. Özellikle haftada 4 ve daha fazla 40 dk. aşan sürelerle yapılan fiziksel aktivitenin koruyuculuğu gösterilmiştir. Spor yapmanın olağanüstü faydalarına ek olarak, meme kanseri gelişim riskini azalttığı bilinmektedir. Bunun yanında spor yapan kadınlarda bu hastalık daha iyi seyretmektedir.

YARISI ENGELLENEBILIR

Yeniden belirtelim; meme sağlığı ve sağlık bilincinizin artırılmasında yarar vardır. Tüm bu çabalara rağmen meme kanseri gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Bu saydıklarımız kadınlarımızın yapabileceği adımlardır. Olası meme kanseri gelişimin en az yarısına engel olabilirler. Kadınlarımıza düşen meme sağlığı bilinci olmalı ve kendi sağlıklarını korumalarıdır. Yaşam sağlıklı ve estetik olarak güzel ve keyiflidir. Sağlıklı kalın.