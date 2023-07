Müzik dünyasından yaza özel parçalar

Türk müziğinin başarılı grubu Sakiler yeni single çalışmaları 'Sürgün Aşkımız'la sevenleriyle yeniden buluştu. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan grup, 1999 yılında Hazal'ın seslendirdiği 'Sürgün Aşkımız'ı kendi yorum ve düzenlemeleriyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Kendilerine has yorumları ve düzenlemeleriyle son dönemde hem dijital platformlarda hem de geleneksel mecralarda müzik sektörüne damga vuran Sakiler, şarkının klibini Emre Abi yönetmenliğinde Riva'da çekti. 'Sürgün Aşkımız' dün Zeyn Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

SERDAR ORTAÇ'TAN 'SEN ALDIRMA' YORUMU

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden peş peşe yepyeni tekliler yayınlanmaya devam ediyor. Türk pop müziğine damgasını vuran Serdar Ortaç, sözü müziği İbrahim Erkal'a, düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait 'Sen Aldırma'yı kendine has tarzında yeniden yorumladı. Şarkı tüm dijital platformlarda dün yayına girdi. 3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.

BAHADIR TATLIÖZ'DEN KENDİ DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL ŞARKI

Bahadır Tatlıöz, yaz aylarında sevenlerini ihmal etmeyerek dinleyenlerini sevindirecek bir sürpriz yaptı. Uzun yıllardır radyolarda, televizyonlarda ve dijital platformlarda dinlemekten usanmadığımız "Takvim" ve "Net" gibi şarkılarının tınısını özleyenler "Bu Gece Boş Ver"in müptelası olacak. Doğum gününde müzikseverlerle buluşan Tatlıöz; günün güzel enerjisine ve yoğun duygusuna eşlik eden şarkının tılsımına çok inandığını ve dinleyen herkese uğur getirerek yüreğini aydınlatmasını diledi.

CİHAN SUYOLCU'NUN YENİ HİTİ "ARANIYO"

"BENİ bi sal" ile adını geniş kitlelere duyuran Cihan Suyolcu dün tüm dijital platformlarda yerini aldı. Birçok sanatçı için şarkı tasarımı yapan Cihan Suyolcu, dün yeni bir müzik yolculuğuna daha çıktı. Cihan Suyolcu'nun 3 aydır stüdyo çalışmalarını sürdürdüğü "Aranıyo" adlı parça dinleyicisi ile buluştu. Sözü ve müziği Cihan Suyolcu'ya ait "Aranıyo"nun aranjesinde Sezgin Gezgin, back vokallerinde Selçuk Yapar bulunuyor. Klip yönetmenliğini ise Ferit Çetinkaya gerçekleştirdi.

KEMAL BOZKURT AŞK ACISINA 'YALNIZ BIRAK'LA EŞLİK EDİYOR!

TÜRKÇE Rock şarkılardan oluşan sahne performansıyla yıllardır dinleyicinin beğenisini kazanan bas gitarist, vokalist ve şarkı yazarı Kemal Bozkurt, yeni şarkısı 'Yalnız Bırak' la sevenlerine sesini duyurmaya devam ediyor. Müzisyen, söz ve müziği kendisine ait olan bu şarkıda özellikle ilişkisinde yalnız hissedenlerin kendinden çok şey bulacağına inandığını belirtiyor. Kemal Bozkurt, Erol Evgin'in "İşte Öyle Bir Şey" şarkısını yeniden yorumlarken düzenlemesinde birlikte çalıştığı Salih Korkut Peker'le "Yalnız Bırak" için tekrar bir araya geldi.