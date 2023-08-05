İzmir’in gizli hazinesi: Ekmeksiz Plajı

Seferihisar Teos'ta bulunan ve İzmir'in en gözde yerlerinden birisi olan Ekmeksiz Plajı'na daha önce gittiniz mi? Burası gidebileceğiniz en güzel plajlardan biri ve aynı zamanda ücretsiz. Doğayla iç içe olan bu plaja ulaşmak için biraz yürümeniz gerekiyor. Arka tarafında çok fazla kişinin tercih ettiği bir otel bulunduran Ekmeksiz Plajı'nın çevresi de ağaçlarla dolu. Buraya gelerek ailenizle, arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sandalyenizi, katlanır masanızı, havlularınızı ve yiyeceklerinizi almak...

DOĞAYLA İÇ İÇE

EKMEKSİZ Plajı çok uzun zamandır turistlerin de gözde mekanı. Bölgeye, Sığacık içinden geçip Teos yönüne doğru giderek ulaşabilirsiniz. Teos Antik Kenti kavşağına gelmeden sağa dönün ve sonrasında yolu takip edin. Tabelasını göreceksiniz ve biraz ileride de arabaların park ettikleri alana geleceksiniz. İçeriye araç girişi olmadığı için plaja yürüyerek devam etmeniz gerekiyor. Fakat Ekmeksiz'de geçtiğimiz yıllarda bir yangın çıkmıştı.

Otoparkta olan bazı araçlar yanmıştı ve ne yazık ki araç sahipleri, arabalarına ulaşana kadar çok geç kalınmıştı. O süreçte de kapalı kaldı sonra tekrar açıldı. Şu anda hala belli bir araç otoparkı bulunmuyor. Buna karşılık doğayla iç içe bir plaj olarak görenleri mutlu ediyor. Aynı zamanda yanınızda yiyecek ve içecek de getirerek güzel vakit geçirebilirsiniz. Eğer özel aracınız yoksa da buraya gelen otobüsler var. Merkezden bu otobüslere binerek plaj girişinin yakınlarında inebilirsiniz. Ayrıca bir tabiat parkı olarak da bilinen bölge, çam ağaçları ve makilik alanlara sahip.

BERRAK VE SOĞUK BİR SU

EKMEKSİZ Plajı ile ilgili bir diğer önemli konu da suyudur. Oldukça soğuk bir suyu olan plaj, kumluktur. Son derece berrak bir suya sahip ve bazı yerlerde sığlaştığını da görebilirsiniz. Buraya gelenlerin çoğu deniz toplarıyla ve deniz yataklarıyla geliyor. Bu sebeple de eğlenceli vakit geçirebiliyorlar. Mavi bayraklı plajlar arasında yerini alan Ekmeksiz Plajı ve Tabiat Parkı aynı zamanda huzur da veriyor.

Canınızın istediği yerde oturabiliyorsunuz ve çok güzel zaman geçiriyorsunuz. Yoğunluktan dolayı özellikle de yaz aylarında kamp yapmak çok da uygun olmayabiliyor. Eğer kamp yapma gibi bir fikriniz varsa daha sakin ve düzlük bölgeleri tercih edebilirsiniz. Aslında Ekmeksiz çok fazla açıdan vatandaşları çekiyor. Çoğu plaj sakinlikten uzak bölgelerde bulunduğu için huzur ve dinginlik arayan kişiler için böyle bir yer fazlasıyla cezbediyor.

DENİZDEN SONRA GEZİN...

EKMEKSİZ Plajı'ndan çıktıktan sonra gezmek isterseniz yakınlarda gidebileceğiniz yerler var. Bunlar Teos Antik Kenti, Sığacık Kaleiçi, Teos Marina, Akkum Plajı ve Akvaryum Plajı'dır. Buna ek olarak plajın hemen yakınında bulunan otel de bölgeyi daha çekici hale getiriyor. Denizin ortasına kadar gelen yatlar ve teknelerle plajın görüntüsü oldukça güzel. Öğlen saatlerinde bile fazlasıyla dolu olan plaj, otelde kalanlar da geldiğinde daha kalabalık bir görüntü oluşturuyor. Eğer yolunuz düşerse Ekmeksiz Plajı'na mutlaka uğramalısınız.