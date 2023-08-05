Tarihi atmosferde renkli festival

Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle 11-13 Ağustos tarihlerinde dördüncü kez gerçekleştirilecek Bergama Tiyatro Festivali'nin program detayları belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyeleri paydaşlığında, Bergama Ticaret Odası (BERTO) ve Bergama Kültür Sanat Vakfı (BERKSAV) ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği'nin destekleriyle dördüncü kez perde açacak festival ilgi çekici performans programının yanında farklı yaşlardaki katılımcılara yönelik disiplinlerarası atölye çalışmaları, paneller ve yürüyüşlerden oluşan çok yönlü bir seçkiyle Bergama'nın tarihi mekanlarında katılımcılarını ağırlayacak. Festivalin merakla beklenen program detayları da belli oldu. Tiyatro sahnesinin öne çıkan örnekleriyle birlikte yerli ve uluslararası 12 performansın yanı sıra farklı yaşlardaki katılımcılara yönelik festival özel içerikleri yer alacak.

ETKİNLİKLER 12 FARKLI MEKANDA

Bergama'nın tarihi ve özel mekanları Asklepion Antik Tiyatro; Emre Arolat imzalı kültür merkezi BerKM; Odeon Pergamon; yapımı 1936'da tamamlanan Bergama Müzesi ve Akropol başta olmak üzere 12 farklı mekanda hayat bulacak olan festival, üç güne yayılan programı boyunca hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikleriyle her yaştan sanatsevere kapılarını açacak. Bergama Tiyatro Festivali her sene üzerinde durduğu Yerelleşme, Sektörleşme, Kültürel Hayatın Erişilebilirliği ve Çocuklar ve Gençler başlıklarının yanında bu sene ağırlığı hissedilecek komedi işleri ile festival katılımcılarını "Neşeli" bir programa davet ederek bir arada eğlenmenin değerini yeniden hatırlatmayı hedefliyor.

DELİLER'DEN KRAL ÜBÜ'YE

Devekuşu Kabare'nin unutulmaz prodüksiyonu ile hafızalara kazınan Turgut Özakman'ın "Deliler" oyununu büyük usta Metin Akpınar ve Mert Fırat'ın ortak yönetmenliğinde günümüze taşıyan DasDas "Deli Bayramı", "Afet&Diana", "Symphony Of A Missing Room","On İkinci Ev", "Lear Mutfakta", "Kral Übü", "Tek Kullanımlık Hikaye", "Parkta Güzel Bir Gün", "Ayak Bacak Fabrikası", "Naif Bey ve Yaveri" çocuk oyunları "Pırt" ve "Ponçi, Posti, Dosti ve Pappi" festival süresince katılımcılarla buluşacak.

YÜRÜYÜŞLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

4. Bergama Tiyatro Festivali boyunca kamusal alanda katılımcılarla ücretsiz olarak buluşacak pek çok etkinliğin yanı sıra; "Deli Bayramı", "Kral Übü", "Afet&Diana", "Pırt" performansları; "Mask Atölyesi: Başkasının Çöpü Benim Hazinemdir", "Geçmişten Günümüze Zeybeklik ve Zeybek Dansları", "Bergama Yemekleri Tadım" atölye çalışmaları; "Pergamon Antik Tiyatrolar Yürüyüşü" ile "Bergama Kale Mahallesinde Çok Katmanlı Bir Yürüyüş" ve Festival Özel kapsamında deneyimlenecek Murat Mahmutyazıcıoğlu yürütücülüğünde gerçekleştirilecek "Dan Kadıköy Oyun Okuması konuklarla buluşacak.